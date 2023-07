Dario Saric signe aux Warriors pour un an

Une semaine après le début de la Free Agency, Dario Saric a finalement trouvé preneur. L’ailier-fort rejoint les Golden State Warriors pour une saison. Le Croate s’offre une chance de jouer le titre dans la Baie.

Transféré en cours de saison de Phoenix à Oklahoma City, on s’attendait à ce que Dario Saric ne fasse pas long feu au Thunder, au milieu de tous les jeunes à développer. En quête d’un nouveau départ, le natif de Šibenik a trouvé une bonne franchise pour rebondir : les Warriors. Comme souvent sur l’oiseau bleu, c’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a sorti le tweet en premier.

Free agent F Dario Saric has agreed on a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell ESPN. Saric was one of the most sought-after players left on the market.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2023

Ce n’est pas une immense surprise puisque la rumeur d’un intérêt des Dubs pour Saric circulait depuis quelques jours déjà. Le Croate va venir aider Draymond Green, Kevon Looney et Jonathan Kuminga dans le secteur intérieur. Avec son QI basket et ses qualités de shoot, il devrait facilement trouver sa place au sein des rotations de Steve Kerr. Un profil expérimenté et prêt à contribuer rapidement, exactement ce que cherchaient les Warriors.

À noter qu’il retrouvera dans la Baie un certain Chris Paul, qu’il a côtoyé pendant 3 saisons du côté de Phoenix. Saric est le troisième free agent à signer avec Golden State après la prolongation de Draymond Green et l’acquisition de Cory Joseph il y a quelques jours.

Source texte : ESPN