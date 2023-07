Si vous suivez les stars NBA sur les réseaux sociaux, vous avez sans doute vu passer des photos et vidéos de la All-White Party de Michael Rubin, organisée par ce dernier le 4 juillet (jour de la fête nationale américaine) dans son immense villa des Hamptons. Et ce soir, à Las Vegas, Rubin remet le couvert en marge de la Summer League, avec un nouvel événement regroupant des joueurs de la Grande Ligue, dont un certain Victor Wembanyama. Mais c’est qui ce Michael ?

Imaginez une villa basée sur un terrain de 750 m², située juste en face de l’océan Atlantique dans Les Hamptons (près de New York), avec les plus grandes stars du showbizz qui se regroupent tout de blanc vêtu pour faire la fête toute la nuit.

Voilà ce qui se passe chaque année – le 4 juillet – au sein de la propriété de Michael Rubin. Et de nombreux joueurs NBA y sont naturellement conviés : James Harden, Devin Booker, Jayson Tatum, Joel Embiid, Kevin Durant, Russell Westbrook étaient notamment de la party cette année, au milieu des Kim Kardashian, Jay-Z, Kylian Mbappé, Justin Bieber et tant d’autres stars.

Ce samedi soir, rebelote !

Bon, ce ne sera pas dans le manoir de Michael Rubin mais à Las Vegas, où se déroule actuellement la Summer League. Et la fête sera cette fois-ci dédiée avant tout aux joueurs NBA (même si d’autres célébrités seront là aussi), notamment les jeunes stars participant à la ligue d’été comme Wemby, Scoot Henderson et Brandon Miller. Néanmoins, Rubin est toujours dans le coup. En effet, ce dernier s’est associé avec le syndicat des joueurs (NBPA) pour monter cet événement si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

Another Michael Rubin event: The Fanatics CEO is teaming up with the NBPA to host an NBA Summer League players party on Saturday night in Las Vegas, featuring Lil Baby performance, Joel Embiid, Kevin Hart, Meek Mill, Victor Wembanyama, Brandon Miller, Scoot Henderson and more.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 7, 2023

Qui est Michael Rubin ?

Vous vous demandez sans doute qui est ce Michael Rubin, en plus d’être un organisateur de soirées géantes.

On parle ici du PDG de Fanatics (entre autres), site d’e-commerce qui est le leader mondial dans le domaine du merchandising sportif. Un statut qui permet à ce cher Michael d’avoir évidemment de nombreuses relations, notamment dans le domaine du sport américain puisque Fanatics possède aujourd’hui des deals de différentes natures avec Nike, la NFL (ligue professionnelle de football américain), la MLB (ligue professionnelle de baseball) et la NBA. La Grande Ligue de basket, en compagnie de la NBPA, a notamment signé un deal en 2021 avec la société de Rubin pour qu’elle devienne le producteur exécutif de cartes à collectionner (à partir de 2026). Fanatics gère également le NBA Store, boutique officielle pour tous les produits NBA.

À 50 ans, Michael Rubin possède donc une place de roi dans l’univers du merchandising sportif, à tel point que des conflits d’intérêt ont fini par se créer avec d’autres rôles qu’il a pu tenir au cours de la dernière décennie. Parmi eux : celui de propriétaire minoritaire des Philadelphia 76ers. Devenu actionnaire de la franchise en octobre 2011 quand le groupe d’investisseurs mené par Josh Harris et David Blitzer a racheté les Sixers, Rubin a fini par vendre ses parts (10%) en 2022 pour se focaliser à fond sur Fanatics.

DON'T STOP THE PARTY 🍾

Fanatics CEO Michael Rubin is set to host a players party with the NBPA in Las Vegas on Saturday, per @ShamsCharania.

Numerous NBA players just attended his white party in the Hamptons 👀 pic.twitter.com/HdTPOv5FfC

— Ball Don’t Lie (@Balldontlie) July 7, 2023

Celui qui a démarré sa carrière de businessman en vendant des équipements de ski dans son État natal de Pennsylvanie, et qui a quitté l’université de Villanova après seulement un semestre, est aujourd’hui multimilliardaire avec une fortune évaluée à plus de 10 milliards de dollars.

Michael Rubin a été nommé “Personne la plus influente dans le business du sport” en 2021 par le Sports Business Journal. De quoi organiser des fêtes géantes quand ça lui chante…