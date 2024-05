Dans un Game 2 où le Thunder a encaissé sa première défaite des Playoffs, les Mavericks en ont profité pour récupérer l’avantage du terrain. Un deuxième match où beaucoup de rebondissements se sont déroulés. Allez, c’est parti pour la preview du Game 3 entre Mavs et Thunder (21h30).

Après une première série où Kyrie Irving fut le joueur le plus impactant des Mavericks, un Game 1 où Daniel Gafford a tout tenté pour amener les siens à la victoire, Luka Doncic a enfin sorti une vraie performance référence dans ces Playoffs dans le Game 2 de ces demi-finales de conférence, là où les Mavs en avaient le plus besoin. Bien secondé par P.J. Washington (et même Tim Hardaway Jr.), le Slovène a pris le match en main pour récupérer l’avantage du terrain et revenir à Dallas en position avantageuse.

Luka and P.J. Washington help the Mavs take Game 2 in OKC 👏 pic.twitter.com/EslNpvSJuE

— ESPN (@espn) May 10, 2024

Un Game 2 également marqué par l’empreinte de Kyrie Irving, discret au scoring mais présent dans les autres compartiments du jeu. Playmaking très solide avec 11 assists, et défense efficace dans le périmètre, avec 2 interceptions et 2 contres. Kyrie Irving prouve dans cette saison et cette campagne de Playoffs qu’il est un joueur plus que capable de jouer dans le seul et unique but de faire gagner son équipe.

Kyrie Irving only had 9 points but was sensational tonight. Brought it in every other way. 11 assists, 2 blocks, 2 steals. Big-time difference maker on-ball and off-ball. Set a tone for the Mavericks. pic.twitter.com/3688a7QiNO

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) May 10, 2024

Face à lui, Josh Giddey a payé les pots cassés de l’expérience de Kai. Ce sera un des ajustements les plus intéressants à observer sur la suite de la série, la match-up d’Uncle Drew n’arrive pas à tenir physiquement, ni à offrir un spacing intéressant pour son équipe (0/2 de loin dans le Game 2). Giddey a joué à peine plus de 10 minutes dans la défaite, remplacé par Aaron Wiggins dans le cinq de la seconde mi-temps.

Trop compliqué pour Giddey. https://t.co/85v5TH1BD6

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2024

Le momentum de la série, il est clairement pour Dallas. Même si le Thunder peut récupérer l’avantage du terrain en gagnant un des deux matchs à venir, OKC est sous pression. Ils seront menés 2-1 dans la série en cas de défaite ce soir, les plaçant sous la menace d’un 3-1 lead en jouant le quatrième match à l’extérieur. Une position absolument pas souhaitable pour eux. Après leur première défaite dans ces Playoffs 2024, la réaction des hommes de Mark Daigneault va être scrutée de très près. Cette équipe jeune et assez inexpérimentée va devoir se coltiner l’expérience des Mavericks qui feront tout pour appuyer là où ça fait mal, devant leur public qui plus est. On s’apprête à assister au premier vrai gros test pour cette équipe d’Oklahoma.

Les Mavericks eux aussi perdraient gros dans une défaite ce soir. L’élément inquiétant pour Dallas, c’est la potentielle absence de Luka dans ce Game 3, Doncic étant listé incertain à cause d’une entorse au genou droit et de gênes à la cheville gauche. Sans parler du fait qu’il s’est cogné le visage au sol en tombant lors du Game 2. Il est néanmoins très peu probable que le Slovène rate le match ce soir, vu l’importance qu’il revêt. Mais aborder un match aussi sérieux sans être à 100% n’est certainement pas une situation idéale. Il est d’ailleurs possible que l’atmosphère dans le vestiaire texan ne soit pas au top du top, après les derniers commentaires du père de Tim Hardaway Jr., prétendant que le ballon circule mieux dans l’attaque des Mavs quand Luka Doncic est hors du terrain. Parfait pour l’ambiance !

“When Luka’s not playing, the ball moves better.”👀

– Tim Hardaway Sr. on the Dallas Mavericks

(Via @TheCartonShow ) pic.twitter.com/V3YEUhZrln

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 10, 2024

Rendez-vous ce soir dès 21h30 pour voir qui des Mavs ou du Thunder prendra l’avantage dans cette série. Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams ne voudront pas laisser passer cette opportunité. De l’autre côté, on voit mal la bande à Luka Doncic ne pas profiter de l’avantage du terrain obtenu au dernier match pour réaliser un statement game. Quoi qu’il en soit, on aura du spectacle ce soir, c’est garanti.