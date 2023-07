Très attendu pour ses grands débuts avec les Spurs vendredi en Summer League, Victor Wembanyama en a bavé pour son tout premier match avec San Antonio. Pas de quoi s’affoler évidemment, mais Wemby a pu constater en temps réel les aspects de son jeu qui méritent un travail approfondi. Comme sa condition physique par exemple.

Si Wemby est reparti avec ce qu’il cherchait – à savoir la victoire – hier dans son premier match avec les Spurs, il s’imaginait sans doute réaliser une performance individuelle plus accomplie que celle qu’il a proposée au public de Las Vegas, qui n’avait d’yeux que pour lui.

Défensivement Victor a eu son impact habituel (5 contres) malgré le gros poster qu’il s’est mangé par Kai Jones, mais en attaque c’était beaucoup plus dur : 9 points, à 2/13 au tir dont seulement 1/6 à 3-points, avec certes 3 passes décisives mais également 3 pertes de balle en prime. Pas mal de déchets donc qu’on pourrait expliquer par la fatigue.

En conférence de presse d’après-match, Victor Wembanyama n’a en effet pas hésité longtemps quand il a fallu souligner son principal axe de travail lors des prochaines semaines.

“Je dois beaucoup bosser sur la condition physique pour pouvoir jouer une saison de 82 matchs. Surtout au vu du style de jeu, ça court beaucoup et c’est très fatigant. Même si ce n’était qu’un match de 40 minutes ce soir, à chaque fois que je sortais j’étais fatigué.”

Victor Wembanyama a joué 27 minutes au total hier, un chiffre plus élevé à ce qu’on pouvait s’attendre. Et il s’est rapidement rendu compte – même si ce n’était que de la Summer League – que ça galopait beaucoup plus outre-Atlantique qu’en France. Dès le premier quart-temps, les Spurs et les Hornets ont joué sur un gros rythme, en allant d’un côté à l’autre du terrain avec très peu d’arrêts de jeu. De quoi décharger assez rapidement les batteries du Frenchie de 2m24, pas vraiment habitué à devoir faire autant de courses.

L’adaptation de Wemby en NBA devra se faire sur différents aspects, notamment au niveau du nombre de matchs à jouer dans une saison et le style de jeu rapide pratiqué dans la Grande Ligue. Le voir tirer la langue d’entrée comme ça n’est donc pas si surprenant, surtout que Victor sort d’une longue campagne avec les Mets 92 ponctuée d’une intersaison très agitée, entre la Draft NBA, Britney et tout ce qui a pu entourer son arrivée très attendue aux États-Unis. Et quand vous ajoutez à tout ça un manque d’automatismes logique avec ses nouveaux coéquipiers des Spurs, ainsi que la petite dose de stress accompagnant ses grands débuts, ça donne une performance comme celle qu’on a pu voir cette nuit.

“Honnêtement, je ne savais pas vraiment ce que je faisais sur le parquet, mais j’essaye d’apprendre pour les matchs suivants.” – Victor Wembanyama

