Victor Wembanyama et Britney Spears : c’est quoi cette histoire ?

C’est quoi ce bazar ? Hier, alors qu’il était à Las Vegas pour manger dans un restaurant, Victor Wembanyama a croisé la route… de Britney Spears. La chanteuse, fan du géant français, a donc pris l’initiative d’aller le voir pour prendre une photo. Un geste qui n’a pas plu à la sécurité du joueur, qui l’aurait apparement giflée pour avoir tenté d’approcher le rookie des Spurs. WTF ?

Toujours premiers sur le gossip, TMZ a rapporté qu’un incident aurait eu lieu devant un restaurant à Las Vegas, entre le service de sécurité de Victor Wembanyama et la chanteuse Britney Spears. Selon le média américain, tout serait parti d’une rencontre inopinée entre les deux stars. Comme beaucoup, Britney est une fan de Wemby et saute alors sur cette belle opportunité pour faire une photo avec le crackito tricolore. Pour l’interpeller ? Une tape sur l’épaule, histoire de signaler sa présence. Aie, tout ce qu’il ne fallait pas faire, visiblement. Après ce geste, le responsable de la sécurité des Spurs assigné à Victor Wembanyama aurait giflé la chanteuse, avant de finalement continuer son chemin.

Suite à l’incident, le chef de la sécurité de Victor est directement rentré dans le restaurant, où Spears et son compagnon avaient pris place, pour aller s’excuser et indiquer que la furie autour du joueur poussait son équipe sécurité à cran, ce qui aurait provoqué une telle réponse. La star a accepté les excuses, mais a quand même saisi les autorités locales qui ont ouvert – selon TMZ – une enquête. Le média s’est d’ailleurs corrigé quelques heures après la publication de l’article : selon des sources au sein de la police, la chanteuse aurait été repoussée et non giflée par la sécurité, et sa propre main aurait touché son visage.

pic.twitter.com/CuZMJUteGf

— Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) July 6, 2023

Après l’incident, Spears s’est exprimée sur les réseaux sociaux, faisant état du choc subi lors de ce moment, et indiquant que la réaction de la sécurité des Spurs était selon elle disproportionnée, remerciant au passage ses fans et la police de Las Vegas pour leur soutien. Interrogé quelques heures après les faits, Victor Wembanyama a lui indiqué qu’il n’avait saisi qu’il s’agissait de Britney Spears que quelques heures après. Il ne s’est pas arrêté sur le moment car sa sécurité lui aurait dit de poursuivre son chemin, pour ne pas créer d’attroupement.

“Oui, quelque chose est arrivé hier soir, quand je marchais avec la sécurité de l’équipe pour me rendre au restaurant. Nous étions dans le hall, il y avait beaucoup de gens. Des personnes m’appelaient, mais j’avais vu avec la sécurité en amont qu’il ne fallait pas s’arrêter pour ne pas créer d’attroupement. Une personne m’a appelé avec insistance, et m’a touché le dos. Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé car je marchais sans m’arrêter. La personne a insisté, et la sécurité l’a repoussé. Je n’ai appris que plusieurs heures après qu’il s’agissait de Britney Spears.” – Victor Wembanyama

.@vicw_32 on the situation last night involving Britney Spears pic.twitter.com/I0mHJvJzs4

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) July 6, 2023

Source : TMZ, Bleacher Report, @CassidyHubbarth