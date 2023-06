Petit à petit les infos tombent concernant les débuts de Victor Wembanyama avec les Spurs. Au compte-goutte, par-ci par-là, ici et là. Celle des grands débuts à domicile du V, et ce devrait être le 13 octobre face au Heat.

On l’a appris hier, Victor Wembanyama ne participera pas à la Coupe du Monde cet été avec l’Équipe de France. Priorité Spurs pour ce début de carrière NBA, avec la Summer League (débuts potentiels le 3 juillet) et donc cette pré-saison, quelques jours avant l’écriture des premiers chapitres officiels de Wemby en NBA, le livre le plus attendu de ces dernières années. Et le premier match à domicile de cette pré-saison pour les Spurs ? Il devrait, selon Marc J. Spears, avoir lieu le 13 octobre face aux finalistes NBA en titre : le Miami Heat !

Heralded top pick Victor Wembanyama and the San Antonio Spurs will make their home preseason debut at the AT&T Center against the Miami Heat on Oct. 13. pic.twitter.com/ESUqxnGn5h

— Marc J. Spears (@MarcJSpears) June 26, 2023



On connaitra durant l’été le calendrier complet de cette pré-saison mais à future star traitement de star et les premières infos filtrent donc, histoire de chauffer un peu la communauté texane, entre deux concerts de mariachis et trois tatouages du V sur la nuque. Sûr que Bam Adebayo, Caleb Martin ou d’autres se chargeront de lui souhaiter la bienvenue en NBA le 13 octobre, mais ça c’est encore une autre histoire.