A peine l’histoire écrite, la nuit dernière, par Victor Wembanyama, voilà évidemment qu’on se projette vers les premières dates clés de la carrière du gigantesque Français. La toute première d’entre elles ? Ce sera probablement le 3 juillet à 23h, en Summer League, face aux Hornets !

Victor Wembanyama a été drafté en 1 par les Spurs, et les fans de San Antonio se baignent depuis ce matin dans un océan de bonheur. Brandon Miller a été drafté en 2 par les Hornets, et les fans de Charlotte sont à deux doigts de se noyer dans des flaques de seum. Le rapport entre ces deux phrases ? C’est que les deux prospects devraient se croiser dès le 3 juillet à Sacramento, pour leur première à tous les deux, à l’occasion de la California Classic, première des trois Summer Leagues prévues comme chaque été.

Le 3 juillet prochain, les Spurs affronteront les Hornets pour la première journée de la Summer League à Sacramento.

🔥 23H : SPURS – HORNETS 🔥

Les probables débuts de Victor Wembanyama et Brandon Miller avec leur nouvelle équipe ! pic.twitter.com/5kDCFuUfUj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023



Tout d’abord annoncé parmi les participants à la Summer League, Victor Wembanyama avait ensuite vu son nom associé à un potentiel forfait sur les compétitions estivales à la neuneu, voulant peut-être se concentrer sur la Coupe du Monde fin août. Mais l’envie de jouer, de montrer à tous qu’il n’est pas un first pick comme les autres a peut-être bien pris le dessus, et l’objectif sera donc de noyer pour de bons les fans de Charlotte dans leur seum, tout en explosant toujours un peu plus à la face de la planète basket dès sa première.

Le rendez-vous est pris, ce sera donc le 3 juillet, à 23h, pour la toute première page d’un livre qui s’annonce très, très, très épais.