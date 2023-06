Nadir Hifi pas drafté : un demi-pas en arrière, deux pas en avant ?

C’est un moment charnière dans le parcours d’un joueur. Depuis cette nuit – et après une attente longue de 58 choix – Nadir Hifi détient officiellement le statut de joueur « undrafted ». Pas de panique, le meneur du Paris Basket est expert en “remontage des pentes”.

erreur

— Nadir Hifi🇫🇷🇩🇿 (@NadirHifi) June 23, 2023*

Oui, « erreur ». Erreur d’avoir sous-estimé un joueur dont les segments – selon le modèle de réflexion NBA – ne donnent pas envie de se projeter sur le long terme. Nadir Hifi est pourtant un défenseur réputé : son mètre 84 l’aurait-il condamné aux yeux des aficionados de garanties physiques ? C’est certain. Et pourtant, aucun joueur du second tour – non, aucun – n’a le background professionnel de l’arrière franco-algérien. Ses statistiques au Portel sont à des années lumières de ce qu’auraient produit certains joueurs draftés la nuit dernière : 16,8 points, 2,7 rebonds et 3,4 passes de moyenne à 46,5% au tir, en 30,5 minutes sur 33 matchs. Une saison complète dans l’un des championnats les plus référencés du globe (oui oui), de laquelle s’est démarquée un pic à 39 points contre le Paris Basket. Bref, Nadir Hifi aura 21 ans en juillet et ne peut déjà plus se présenter à la Draft NBA : pour rappel, un joueur qui s’y présente doit retirer son nom avant la cérémonie s’il souhaite retenter sa chance l’année suivante. Nadir ne l’a pas fait : ses chances d’intégrer la NBA par la grande porte sont à l’eau.

On relève la tête, y’a pas mort d’hommes. L’ancien joueur du Portel s’est récemment engagé avec le Paris Basket. Des contre-attaques à fond les ballons. Le public de la capitale. Beaucoup de liberté lui seront octroyées à l’endroit où il faut être. S’il passe un nouveau cap sous le maillot noir – et qu’il performe à l’échelle européenne – Nadir Hifi aura probablement la possibilité d’un two-way contract en NBA. Et pourtant, la NBA n’était pas son désir initial. Lui rêvait d’Euroleague, mais la course effrénée des derniers mois l’a fait prendre goût au jeu. Son destin est toujours entre ses mains.

Best available undrafted prospects (ESPN Top 100 ranking)

42 Terquavion Smith

51 Ricky Council IV

56 Colin Castleton

57 Adama Sanogo

58 Charles Bediako

59 Mike Miles

60 Oscar Tshiebwe

61 Azuolas Tubelis

62 Omari Moore

63 Adam Flagler

67 Nadir Hifi

68 Drew Timme

69 Malcolm…

— Jonathan Givony (@DraftExpress) June 23, 2023