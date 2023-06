Si vous voulez un peu de “Purple Haze” dans votre franchise, on vous conseille son jeune homonyme au talent très prometteur. Taylor Hendricks est un vrai couteau suisse au poste 4, un vrai ailier-fort moderne qui est capable de faire mal à chaque niveau grâce à corps et des mains parés pour la NBA. Zoom sur la pépite la mieux gardée de Floride.

SON PROFIL GROSSO MODO

Âge : 19 ans , il est scorpion et sa sensualité est quelque peu irrésistible selon son horoscope du jour.

, il est scorpion et sa sensualité est quelque peu irrésistible selon son horoscope du jour. Poste : Ailier-fort avec autant de spécialités qu’un médecin généraliste.

avec autant de spécialités qu’un médecin généraliste. Équipe : UCF Knights (University of Central Florida ou Union des Caisses de France)

(University of Central Florida ou Union des Caisses de France) Taille : 206 centimètres , sponsorisé Peugeot.

, sponsorisé Peugeot. Poids : 95 kilos , comme Mikal Bridges.

, comme Mikal Bridges. Envergure : 213 centimètres , soit un Lauri Markkanen de long.

, soit un Lauri Markkanen de long. Statistiques 2022-23 : 15,1 pts à 47,8% au tir dont 39,4% de loin, 7 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,7 contre en moyenne (34,7 minutes sur 34 matchs)

15,1 pts à 47,8% au tir dont 39,4% de loin, 7 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,7 contre en moyenne (34,7 minutes sur 34 matchs) Comparaison : Pascal Siakam en plafond, Trey Murphy III en plancher ?

Pascal Siakam en plafond, Trey Murphy III en plancher ? Prévision TrashTalk : 7ème position, du soleil floridien à la campagne de l’Indiana.

SON PARCOURS

Taylor Hendricks est né le 22 novembre 2003 à Fort Lauderdale en Floride. Et l’année de ses 20 ans va être sûrement la première où il va quitter son état natal. En 2018, il rentre à la NSU University School et rejoint une superteam de lycéens, avec Scottie Barnes, Vernon Carey Jr. passé chez les Hornets et les Wizards, mais aussi Jett Howard qui se présente aussi à la Draft cette année. Cette équipe de tarés joue le haut du tableau national et remporte le titre de champion de l’état. Les trois années suivantes, TH revient à Fort Lauderdale pour finir ses années lycée. Avec 14 points de moyenne sur sa dernière saison, il séduit les plus grandes facs de l’état mais choisit celle d’UCF à Orlando.

Taylor Hendricks a dit lui-même que ce choix de fac a été le meilleur pour lui et que la liberté qu’on lui a donné l’a aidé à grandir en tant que joueur et qu’homme. Dès son premier match en NCAA, il cale 23 points, 2 interceptions et 3 contres. Bam, on met les points sur les i d’entrée. La saison est compliquée pour les Knights car ils finissent septièmes de saison régulière de AAC, leur conférence. Ils se font éliminer en Playoffs par Memphis en quart de finale. Individuellement pour TH, la saison est historique. Avec neuf titres de Rookie de la semaine, il bat de loin le record de AAC établi par le pivot des Pistons Jalen Duren la saison passée avec six. Il est aussi élu dans le deuxième meilleur cinq de la conférence. UCF n’atteindra pas la March Madness mais son antichambre qu’est le NIT. Les Knights se font éliminer au second tour par Oregon, et l’ailier-fort floridien annonce qu’il se présente à la Draft 2023 dans la foulée.

SES ATOUTS ET FAIBLESSES

Taylor Hendricks est passé d’un statut de recrue quatre étoiles à celui d’un des meilleurs freshmen du pays grâce à de nombreux points forts. Avec son statut sur le terrain de stretch 4 plus moderne que jamais, TH n’hésite pas à envoyer des bombinettes à gogo depuis la ligne à 3-points. En sortie de pick-and-pop ou de catch-and-shoot, la gestuelle reste fluide sans pour autant être parfaite mais elle est plus qu’efficace. 39,4% depuis le parking cette saison, c’est propre pour un intérieur. Grâce à son physique, il arrive aussi à finir proche du cercle sans souci, et monte même bien haut pour les martyriser au max. Pour ce qui est de la finition, il arrive à varier sans souci pour être le plus efficient possible dans la raquette.

De l’autre côté du terrain, le physique du Floridien lui donne un vrai avantage. Le poste 4 est mobile et a de longs segments (2m13 d’envergure), il peut donc défendre habilement sur les extérieurs. Il bouge très rapidement et devient une vraie menace pour les équipes adverses, que ce soit hors de la raquette ou dans la peinture. À l’intérieur, le garçon devient un vrai protecteur de cercle et bloque toutes les circulations environnantes. Il a participé toute la saison à la bonne tenue défensive de UCF, c’est cela qui a permis à la fac de tenir bon en début d’année avant de s’effondrer. Dommage, mais Taylor Hendricks était bien trop seul. Un mal pour un bien pour lui, car sa liberté lui a permis d’être mis en lumière par les médias et les fans.

Every time we watch Taylor Hendricks, we're more and more convinced he'll be a first round pick in 2023.

17 PTS, 7 REB in win over Ole Miss. Hit a triple, had a few more dunks, flashed impressive POA defense, and was energetic throughout. He pops off the screen. Huge upside pic.twitter.com/FDKN2xCQ7K

— The Box and One (@TheBoxAndOne_) December 15, 2022

En défense individuellement, ça se passe bien. Mais collectivement la plupart du temps, il ne rend pas service à son équipe. Il ne parle pas assez sur le terrain et par conséquent laisse passer des ballons qui n’auraient pas eu lieu d’être. De plus, il manque de constance sur ce sujet, la défense ce n’est pas quand on veut, enfin TH croit encore l’inverse. Un peu plus de compréhension sur cet aspect, comme arrêter de sauter sur les tirs, l’aiderait fortement à garder sa place dans le Top 10 de la Draft 2023. Et si vous pensez que ce n’est pas assez pour descendre dans le classement, Tari Eason est bien descendu l’année passé dans les classements car il n’arrivait pas à retenir les systèmes offensifs.

Il est aussi possible que certaines franchises aient peur que Taylor Hendricks ne soit qu’un finisseur d’action. Sur le plan du passing et du playmaking, peu de scouts tendent à dire qu’il saura faire jouer ses partenaires en retour des ballons qu’on lui donne. Le potentiel premier joueur de UCF drafté depuis 2009 manque d’aisance sur le dribble. En sortie de ce dernier, le tir est faible et pas assez efficace. Pour marquer les esprits des franchises où il va passer en workouts, un peu plus d’engagement en attaque sera important. On ajoute de la concentration en défense, et le garçon pourra devenir une vraie menace dès le début de sa saison rookie.

ALORS SI ON RÉSUME…

Points forts :

Tir extérieur

Finition

Athlétisme

Points faibles :

Playmaking

Handle limité

QI basket en défense

DANS LES MOCKS DRAFTS, ÇA DIT QUOI ?

Alors qu’il n’était pas membre du Top 50 des meilleures recrues en sortie du lycée, il a réussi à déjouer tous les pronostics en tapant une saison exceptionnelle. Désormais membre presque assuré du Top 10 de la Draft 2023, le garçon est plébiscité et attendu au tournant par les fans et exécutifs des franchises NBA.