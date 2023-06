Après l’acte I remporté par les Nuggets, les Finales NBA se poursuivent ce dimanche avec un nouvel affrontement entre Denver et Miami dans le Colorado (à partir de 2h). Toujours invaincus à domicile en Playoffs, les copains de Nikola Jokic vont tenter de faire le break avant de voyager vers la Floride.

Convaincants lors du Game 1, les Nuggets entendent bien rester sur leur nuage face à Miami. Le collectif de Denver a été impressionnant une fois de plus sur ces Playoffs, avec comme toujours la doublette Nikola Jokic – Jamal Murray pour tirer la locomotive jusqu’à bonne destination. On a pu voir lors du Game 1 que les Nuggets avaient bien appris leur leçon en profitant de leur avantage de taille face au Heat. Le meilleur symbole étant ce début de match enflammé de la part d’Aaron Gordon, qui a profité des mismatchs pour enfoncer successivement les Max Strus, Gabe Vincent et autre Caleb Martin sous le cercle tandis que Jokic gardait Adebayo éloigné.

Denver a su taper là où ça fait mal et n’a pas été inquiété outre mesure par Miami, hormis le petit comeback en fin de match, géré d’une main de maître par un Nikola Jokic qui ne jure encore une fois que par le triple-double, et le tout en trottinant. De quoi faire le plein de confiance avant ce second match à la maison, où l’équipe n’a toujours pas perdu sur ces Playoffs. Pourtant, si on écoute Michael Malone, il y a largement de quoi s’améliorer dans cette série.

“Nous avons gagné le premier match. La raison pour laquelle j’ai dit à nos joueurs que j’étais heureux ce matin, c’est que nous avons gagné le premier match et que nous n’avons pas bien joué, et qu’il y a tant de choses que nous pouvons améliorer. Si nous faisons ces choses à un meilleur niveau, nous aurons une chance de gagner le deuxième match.” – Michael Malone

Côté Heat, l’heure est aux ajustements pour Erik Spoelstra. Malgré la défaite, le coach a plusieurs raisons de croire à un meilleur match ce soir. Primo, Jimmy Butler ne jouera pas à Casper le fantôme éternellement. On connaît le bonhomme, il va revenir la rage au ventre pour aider les siens. Secundo, les shooteurs du Heat ont eu les mains qui tremblent à l’image de Max Strus et Caleb Martin mais c’est une des armes de prédilection de l’équipe sur ces Playoffs. Si ça peut finir en concours de briques certains soirs, ça peut aussi finir en averse de points à d’autres moments. Autre facteur qui risque de jouer, l’agressivité en attaque et la capacité d’aller chercher des points sur la ligne des lancers francs. Avec seulement 2 lancers lors du Game 1, Miami a réalisé un triste record NBA. Erik Spoelstra entend bien voir ses hommes corriger le tir dès ce soir.

“Je pense que la disparité des lancers francs était appropriée. Peut-être aurions-nous pu en obtenir deux, quatre ou six de plus grâce à un coup de sifflet ici ou là. Mais dans l’ensemble, nous avons moins attaqué le panier, ce qui se traduit généralement par moins de de lancers francs”. – Erik Spoelstra

Confirmation pour les Nuggets, réveil pour le Heat, ce Game 2 s’annonce plein de surprises et ça sera à suivre à partir de 2h cette nuit.