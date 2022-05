Le Heat n’a eu besoin que d’un quart-temps pour se défaire des Celtics lors du Game 1 des Finales de Conférence Est il y a deux jours. Mais Jimmy Butler et ses copains voudront mieux rentrer dans la rencontre cette nuit, car ils savent très bien que Boston va débarquer avec un sentiment d’urgence pour éviter de se retrouver à 0-2.

L’une des choses les plus impressionnantes qui symbolisent le très joli parcours des Celtics depuis de nombreuses semaines et notamment en Playoffs, c’est leur capacité de réaction. Boston n’a connu qu’une seule série de défaites en quatre mois, c’était fin mars avec deux revers consécutifs contre Toronto et leur adversaire du soir Miami, mais sinon les Verts ont toujours su rebondir après un match perdu, même s’il n’y en pas eu beaucoup sur l’année civile 2022. Rebondir, les Celtics l’ont notamment fait sur cette campagne de Playoffs. Le groupe d’Ime Udoka mérite d’être en finale de conférence mais il s’est retrouvé à plusieurs reprises dos au mur contre Milwaukee. Il fallait une victoire dans le Game 2 contre les Bucks après avoir perdu le premier à la maison. Il fallait l’emporter dans le Game 4 chez les champions en titre pour esquiver un retard de 3-1. Et il fallait surtout prendre la sixième manche au pays des Daims pour espérer survivre dans ces Playoffs. Résultat ? Victoire, victoire, victoire, tout ça pour ensuite arracher la qualif’ lors d’un Game 7. Sous l’impulsion de Jayson Tatum, mais aussi des Al Horford, Jaylen Brown, Grant Williams et Marcus Smart, les Celtics ont montré time and time again de véritables ressources dans les must-win games, alors clairement Miami s’attend à une grosse réponse de la part de Boston ce soir.

« Il faut s’y attendre. Ils vont arriver avec la ferme intention d’arracher une victoire en déplacement, peu importe qui joue. On s’attend à ce qu’ils débarquent sur le terrain en ayant le feu intérieur. » – Tyler Herro

« Peu importe qui joue ». Le Sixième Homme de l’Année a raison de mentionner ça car c’est l’un des thèmes de ce début de série. Lors du Game 1, Boston a dû faire sans Marcus Smart (touché au pied) et sans Al Horford (protocole sanitaire). Une double absence qui a fait mal, notamment dans le troisième quart-temps où les Verts ont tout simplement pris l’eau sans deux de leurs leaders émotionnels. Seront-ils de retour cette nuit pour ce match hyper important ? Smart probablement, par contre Horford ça s’annonce tendax. Si les Celtics espèrent toujours le voir quitter le protocole COVID à temps pour jouer (il est officiellement listé comme incertain), difficile de compter pour l’instant sur la présence de l’ancien pivot formé à Florida, et pour ne rien arranger Derrick White sera également absent pour raisons personnelles. On ne dit pas que White représente la différence entre une victoire et une défaite pour Boston dans le Game 2, mais c’est un joueur de rotation de moins pour Ime Udoka et ça pèse forcément quand vous affrontez une équipe aussi solide que Miami sur le plan collectif et défensif. À noter que côté Heat, Kyle Lowry manquera encore une fois à l’appel mais Miami parvient à parfaitement combler son absence sur ces Playoffs 2022, Gabe Vincent sortant notamment sa meilleure perf » au scoring de la postseason lors du Game 1 (17 points).

« Cela fait un mois qu’on doit faire avec ça, avec des gars qui entrent et qui sortent de l’infirmerie, chez nous ou chez l’adversaire contre qui on doit se préparer. Il faut juste faire avec. » – Erik Spoelstra, coach du Heat

Ne comptez pas sur le Heat pour prendre le Game 2 de ce jeudi à la légère. Miami sait que Boston va réagir, peu importe les absents, et Erik Spoelstra a assez de vécu pour savoir qu’aucune victoire en Playoffs n’est garantie. Aux Celtics de prouver que leur capacité de réaction est plus forte que la préparation floridienne.