Vainqueur du Game 1 des Finales de Conférence Est face aux Celtics, le Heat a fait toute la différence lors d’un troisième quart-temps tout feu tout flamme où les hommes d’Erik Spoelstra ont détruit Boston 39-14. La vague floridienne a tout emporté sur son passage après la pause, mais ce n’est pas la première fois que le Heat fait subir ça à son adversaire sur ces Playoffs NBA 2022. Bien au contraire.

Ces dernières années, on a longtemps parlé de la capacité des Warriors à dominer outrageusement les troisièmes quart-temps à tel point que le reste du match en devient presque anecdotique. Douze minutes en enfer pour l’adversaire, douze minutes durant lesquelles les hommes de Steve Kerr s’ajustent, haussent véritablement le ton en défense pour ensuite exploser en attaque, sans que l’équipe en face ne puisse y faire quoi que ce soit.

Sur ces Playoffs 2022, on a la version Miami.

Le troisième quart du Heat face aux Celtics lors du Game 1 des finales de conf’ a été d’une violence rare (+25 pour le Heat, le score passant de 62-54 Boston à 93-76 Miami), avec comme acteur principal un Jimmy Butler exceptionnel mais aussi une intensité défensive de tous les instants symbolisée notamment par le scotch de Bam Adebayo. Not in our house ! Si ce retour de vestiaire tonitruant représente un cas extrême, il suit surtout une tendance qui s’affirme de plus en plus dans cette postseason. Quand la bande à Erik Spoelstra revient sur le terrain après avoir analysé la première période et soufflé pendant 15 minutes, l’adversaire prend généralement cher. On l’a vu au premier tour contre les Hawks, on l’a vu au second face aux Sixers, et on l’a clairement vu contre les Celtics dans la première manche de mardi soir. La preuve en chiffres.

Les troisièmes quart-temps du Heat lors des Playoffs 2022 :

Game 1 vs Hawks : 27-20 (+7 pour le Heat)

27-20 (+7 pour le Heat) Game 2 vs Hawks : 31-22 (+9)

31-22 (+9) Game 3 vs Hawks : 31-16 (+15)

Game 4 vs Hawks : 25-20 (+5)

25-20 (+5) Game 5 vs Hawks : 21-22 (-1)

21-22 (-1) Game 1 vs Sixers : 30-21 (+9)

30-21 (+9) Game 2 vs Sixers : 31-28 (+3)

31-28 (+3) Game 3 vs Sixers : 31-27 (+4)

Game 4 vs Sixers : 29-25 (+4)

Game 5 vs Sixers : 25-22 (+3)

25-22 (+3) Game 6 vs Sixers : 25-15 (+10)

25-15 (+10) Game 1 vs Celtics : 39-14 (+25)

Le Heat a joué douze matchs sur ces Playoffs 2022. À onze reprises, il a remporté le troisième quart-temps. La seule fois où Miami a été « dominé », c’était d’un petit point dans le Game 5 contre Atlanta. On voit que les douze minutes après la pause appartiennent à Jimmy Butler et ses copains même lors des défaites (en rouge). Au total, quand on additionne le tout sur la différence de points, on tombe sur un +93 ultra impressionnant. Personne ne fait mieux en NBA sur ces Playoffs tous quart-temps confondus.

On le sait, il y a des stats qui ne veulent parfois pas dire grand-chose en NBA et on peut faire dire ce qu’on veut aux chiffres. Mais là, on ne peut que s’incliner devant la domination floridienne au retour des vestiaires. Et qu’est-ce que ça montre concrètement ? Ça montre qu’en matière d’ajustements, Erik Spoelstra reste une véritable référence dans la Grande Ligue. Ça montre que le Heat est capable d’appuyer sur l’accélérateur comme peu d’autres équipes en NBA aujourd’hui. Ça montre que les mecs dans le vestiaire se disent les choses droit dans les yeux pour redresser la barre quand il le faut. Ça montre tout simplement que Miami possède les qualités indispensables d’une équipe souhaitant aller au bout. L’exemple du troisième quart face aux Celtics est frappant. Pendant douze minutes, le Heat a particulièrement mis l’accent sur la protection de la peinture et sur la nécessité de stopper ces pénétrations qui ont donné trop d’opportunités à Boston en première période. De Jimmy Butler à Bam Adebayo en passant par chaque joueur présent sur le terrain à ce moment-là, Miami a clairement step-up sur le plan défensif (8 turnovers provoqués, 5 contres, 6 steals, 2/15 au tir en face et 10/13 aux lancers car aucun panier facile n’a voulu être accordé), tout en profitant également de certaines pertes de balle clairement évitables de la part de la bande à Jayson Tatum. Résultat, beaucoup d’opportunités en transition et beaucoup de paniers faciles pour une attaque de Miami qui n’en demandait pas tant. C’était tout simplement du Heat basketball poussé à l’extrême pendant douze minutes. Et face à ça, peu d’équipes peuvent rivaliser.

Le Heat dans le troisième quart-temps, c’est une véritable machine de guerre qui commence à rappeler les Warriors à leur apogée. Pas forcément dans le style, mais dans l’impression de domination qu’il peut parfois dégager. C’est désormais aux Celtics d’Ime Udoka de trouver les moyens pour éviter une telle avalanche dans les matchs à venir, car sinon la série risque d’être moins longue que prévu.