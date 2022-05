NBA Top 5 du jour : Bam Adebayo scotche Jaylen Brown, on parie que son Jay Brother saura le réconforter

Comme chaque matin, la NBA nous concocte une petite compilation des plus belles actions de la nuit et on ajoute nos commentaires pour mettre un peu d’épice à tout ça. Allez, c’est parti pour le Top 5.

Daniel Theis a dit un bon gros « Nein » à Dewayne Dedmon.

Caleb Martin se la joue statue de la liberté mais à Miami.

Si Tyler Herro commence à claquer de la passe aveugle depuis le milieu du terrain, on peut déjà donner le titre au Heat.

Aaron Nesmith ne pouvait pas mieux gérer ce 1vs3 en défense.

Deux ans plus tard, Bam Adebayo s’est payé l’autre Jay Brother.

Voilà, c’est tout pour ce Top 5 mais on se dit à demain pour un nouveau condensé de show à mater ensemble. D’ici là, bonne journée à tous !