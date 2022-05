On a eu droit à deux belles affiches cette nuit, mais deux affiches qui ont terminé sur un gros blowout. Résultat, les actions d’éclat ne sont pas si nombreuses que ça et la NBA s’est limité à un Top 5 pour la nuit de mardi. Allez, on attaque ça .

On commence avec Luka Doncic qui fait habilement comprendre à Chris Paul qu’il est trop petit pour défendre sur lui.

Dans le dur à Philly face à Joel Embiid, Bam Adebayo s’est vengé avec un gros putback sur Jojo.

Les Suns ont défoncé les Mavs dans le troisième quart, troisième quart conclu en beauté par un alley-oop entre Mikal Bridges et Cam Johnson.

Jalen Brunson en un-contre-un contre Jae Crowder, on vous laisse voir comment ça s’est terminé. Spoiler, c’est le premier qui a gagné.

Tout en haut du Top, on retrouve mister Jimmy Butler, qui savait parfaitement que son copain P.J. Tucker allait rater son lay-up en transition. Les Sixers peuvent réclamer une basket interference, le putback est validé !

Malgré ces cinq actions qui ont illuminé la soirée de mardi, cette dernière ne restera pas dans les mémoires. Espérons que la suivante soit plus folle et plus riche à la fois en spectacle et en suspense.