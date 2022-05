Pour la deuxième année consécutive, Joel Embiid est passé à un Serbe de remporter le titre de MVP de la saison. Nikola Jokic a en effet réalisé le back-to-back cette année devant un Jojo une nouvelle fois numéro 2. Un dénouement forcément décevant pour Embiid mais pas surprenant si l’on en croit les propos de la star de Philly, qui n’a pas oublié de rendre hommage au Joker.

Avant le début du Game 5 entre le Heat et les Sixers cette nuit, le joueur de Philadelphie Georges Niang avait annoncé une grosse performance de son copain Joel Embiid, en réponse aux résultats des votes ayant plébiscité Nikola Jokic pour le titre de MVP. Le fameux « Jojo énervé » Game, tu connais. Sauf que ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé, bien au contraire. Le pivot des Sixers n’était pas vraiment dans le coup pendant toute la première mi-temps, à tel point que Charles Barkley n’a pas hésité à le pointer du doigt sur le plateau de TNT pour expliquer le mauvais départ des Sixers : « Il est arrivé sur le terrain sans la moindre énergie, en ayant la tête ailleurs, et l’équipe a suivi ». C’est comme si Sir Charles avait oublié que Jojo jouait avec un pouce en vrac et une orbite fracturée. Vous ajoutez à ça un petit pépin au dos subi en début de match et un nouveau choc au visage durant la première période, et ceci explique peut-être cela. Mais non, la story qui circulait pas mal sur les réseaux notamment après un report de Chris Haynes de Yahoo Sports pendant la rencontre, c’est que le faible niveau d’énergie déployé par Embiid était lié directement aux résultats du MVP. Une hypothèse jugée irrespectueuse par un bon nombre de fans et d’hexperts sur l’oiseau bleu, qui tenaient à rappeler les conditions dans lesquelles jouait Embiid et surtout la maturité gagnée par le bonhomme ces dernières années. Et quand on entend les propos du principal intéressé après la rencontre (via PhillyVoice), on a quand même un peu de mal à mettre en avant les résultats du MVP comme principale raison de sa petite performance de mardi (17 points, 5 rebonds, 12 shoots et 3 lancers-francs tentés).

« C’est quelque chose que je sais depuis des semaines, probablement deux semaines avant que la saison ne se termine. Après ces matchs contre Denver et Milwaukee, et le sondage [de Tim Bontemps d’ESPN, ndlr.], je savais que ça n’allait pas arriver. »

Les deux matchs dont parle Embiid, c’est cette défaite des Sixers à la maison contre les Nuggets de Jokic à la mi-mars, et l’autre revers contre les Bucks de Giannis à la fin du mois, également à Philly. Quant au sondage de Tim Bontemps, il avait placé le Joker numéro un dans la course au MVP à deux semaines de la fin de la régulière. Une tendance qui a pris de plus en plus d’importance, avant d’être confirmée par le titre de Jokic cette semaine.

« Bien évidemment, félicitations à Nikola, il le mérite, il a réalisé une saison exceptionnelle. Il n’y a pas de bonne ou mauvaise réponse, il y avait beaucoup de candidats. Cela aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre. Giannis, Devin Booker qui faisait partie de la meilleure équipe et de loin, donc j’imagine que chaque année tout dépend de ce que vous décidez, ce qui correspond le plus à la narrative pour désigner le gagnant. »

Vous en conviendrez, cela ne ressemble pas vraiment au discours d’un mec sacrifiant un match de Playoffs parce qu’il est vexé des résultats pour le MVP. Alors oui, peut-être que ce ne sont que des mots derrière la caméra. Et oui, Embiid est forcément déçu de ne pas avoir raflé la mise après avoir réalisé une saison all-time. C’est d’ailleurs le mood global à Philadelphie, Doc Rivers accusant même « les dérives de cette société portée sur les analyses statistiques ». Mais au final, Embiid ne serait pas sur le terrain aujourd’hui – cabossé de partout et avec un masque sur le visage – si le MVP de saison régulière était son principal objectif. Jojo l’a dit plusieurs fois : même s’il estime mériter le plus prestigieux des trophées individuels, le titre qu’il veut avant tout est celui de champion NBA. Allez, next.

« La seule chose qui peut me déranger avec les awards, c’est qu’un membre des médias peut avoir quelque chose contre un joueur et il peut en influencer d’autres selon le poids qu’il a. Je ne pense pas que ça soit juste. Mais à part ça, je ne suis pas en colère. Ces deux dernières années, je me suis mis en position de gagner, mais ce n’est pas arrivé. […] Il est vraiment venu le temps pour moi de focaliser toute mon énergie sur le plus important, à savoir gagner le titre. »

Se retrouver face à Bam Adebayo en ayant bobo à tous les coins, voilà sans doute ce qui explique la performance de Joel Embiid cette nuit sur le parquet de Miami. Alors bon, toutes ces spéculations, on préfère les laisser de côté et nous focaliser sur la manière dont Jojo réagira lors du Game 6 de jeudi à Philadelphie.

Source texte : PhillyVoice