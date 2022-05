Bonjour, vous êtes ici pour un match de Playoffs hyper serré et compétitif ? Désolé, vous êtes au mauvais endroit. On attendait une rencontre au sommet entre Heat et Sixers pour prendre l’avantage dans une série à deux manches partout. Finalement, Miami n’aura fait qu’une bouchée des visiteurs. Joel Embiid s’est d’ailleurs fait une grosse frayeur au visage.

Pour la feuille de stats complète de ce match, ça se passe par là !

Le Heat ne s’appelle pas le Heat pour rien. Avec un tel début de match, bonjour les bouffées de chaleur au premier rang, brumisateur très fortement recommandé. Et pas uniquement du côté où les hommes d’Erik Spoelstra marquent. Non, l’avis de canicule est généralisé à tout le parquet. Directement confrontés à une très haute intensité, les Sixers sont très logiquement surpris et encaissent de plein fouet la réussite infernale de Jimmy Butler et Max Strus. Joel Embiid est bien là, mais s’étant propulsé dans les gradins pour sauver un ballon, il se cogne un peu fort le dos et file sur le banc pour prendre du repos. Pendant ce temps-là, Philly continue de se faire carboniser. Incapables de créer de la percussion, James Harden et ses collègues « jouent » à la baballe au large et prennent des shoots bien trop compliqués. La défense de South Beach est bien en place, ça dissuade toute tentative d’aller au panier. Le retour de Jojo devient plus que primordial et s’effectue… mais à la défaveur d’un rebond un peu trop disputé, Dewayne Dedmon propulse le cuir dans la tronche de son vis-à-vis. La stupeur s’empare de la place, Embiid ôte son masque et les larmes de douleur sont visibles. Direction le banc pour un tête-à-tête mais avec le médecin cette fois. Wow, on flippe un sacré coup mais visez le guerrier : il revient juste avant la mi-temps, bien qu’on devine les sales grimaces sous son masque. L’écart est déjà de 13 points en faveur des hôtes, ça ne présage rien de bon.

Quand Miami joue comme ça, franchement il n’y a pas d’autre mot qu’impressionnant. Défensivement, on n’a pas fait aussi écœurant depuis le jus de pomme-banane. La zone proposée par Erik Spoelstra est parfaitement adaptée au schéma du match : ça limite les efforts tout en verrouillant complètement l’axe et la raquette pour contrer Jojo. Les Sixers ont vraiment été dégoûtés d’aller chercher un drive, et sans jouer proche du panier vous aurez compris que c’est difficile de gagner un match de basket. Force est également de reconnaître la débauche d’énergie juste exceptionnelle de la part des gars du Heat ce soir. Spoelstra a exploité l’entièreté de son groupe. Il n’y a pas eu de passages très longs sur le terrain, le technicien a préféré opter pour des rotations courtes et ultra intenses. On vous parlait d’une zone, mais on ne parle pas de dix pieds dans le ciment façon dimanche après-midi à Saint-Philbert-de-Bouaine. Chaque déplacement est systématiquement contesté, la moindre intention de pénétration des visiteurs est invivable. Avec ça, vous pourriez croire que les types tiendraient pas la cadence offensivement… que nenni. Jimmy Butler est le roi de Floride : défoncer son ancien royaume, c’est une affaire personnelle. Il n’inscrit « que » 23 points, mais ils auront tous eu la particularité d’être psychologiquement très durs à encaisser. Toute sa cour a d’ailleurs participé à la festoyade, de Max Strus à Tyler Herro en passant par Bam Adebayo, la partition est jouée sans aucune fausse note. Drive, shoot, décalages, ça rime avec régalade. On notera aussi la superbe soirée de P.J. Tucker, en cuisine et au service, de quoi faire rougir de jalousie Philippe Etchebest. En retard de 30 points à huit minutes du terme, Doc Rivers jette l’éponge. Inutile de forcer Joel à rester plus longtemps. Le score final ? Attention ça pique : 120-85, troisième plus lourde défaite de l’histoire des Sixers en Playoffs. Les fesses de la Pennsylvanie sont ce soir aussi rouges que le logo du Heat.

« On doit assurer en défense. On ne doit pas dépendre de notre réussite au tir. Je vous promets que si on ne se focalise pas sur cette réussite au tir et qu’on s’occupe avant tout de notre défense en priorité, on remportera le Game 6. » – Jimmy Butler — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2022

Soirée historiquement mauvaise pour Philadelphie, qui n’a pas eu son mot à dire du coup d’envoi au retentissement final de la sirène. Il faut pourtant très vite se mettre la tête à l’endroit pour éviter une nouvelle élimination synonyme de terrible désillusion. Une chose est sûre, si le Heat propose à nouveau un match comme celui-ci, ça s’annonce très compliqué pour Jojo et ses potes.