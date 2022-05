Touché au genou lors du Game 3 de la série entre Golden State et Memphis, Ja Morant a dû regarder ses copains depuis le banc lors de la quatrième manche jouée lundi soir. Et forcément, on se demandait si le prodige des Grizzlies allait pouvoir revenir dans la série. Visiblement, la réponse est non.

On ne devrait pas revoir Ja Morant sur ces Playoffs NBA 2022. La phrase est brutale mais malheureusement, elle est bien réelle. Les Grizzlies ont en effet annoncé via ESPN que leur superstar est « doubtful » pour le reste de la postseason à cause d’une contusion osseuse au niveau du genou droit. Traduction, il ne jouera pas le Game 5 et y’a peu de chances de le revoir. Dur, dur. La bonne nouvelle dans ce malheur, c’est que cette blessure ne devrait avoir aucune répercussion sur le long terme mais difficile aujourd’hui de ne pas tirer la tronche, qu’on soit fan des Grizzlies ou pas d’ailleurs. Morant était l’un des visages de ces Playoffs, il était complètement en feu face aux Warriors et enflammait nos nuits à base de gros tomars ainsi que de paniers bien clutch. Tout ça va beaucoup nous manquer jusqu’au début de la saison prochaine, et c’est évidemment un scénario très difficile à encaisser pour une équipe de Memphis qui possédait de belles ambitions après sa superbe saison régulière. Alors certes, on ne veut pas enterrer les Grizzlies trop vite car ils ont montré durant la saison régulière qu’ils savaient collectionner les victoires sans leur phénomène, eux qui ont d’ailleurs bien tenu dans la quatrième manche avant de tomber en fin de match. Peut-être qu’ils arriveront à arracher un Game 6 devant leur public mercredi avec l’énergie du désespoir. Mais on voit mal comment ils pourraient survivre face à l’expérience des Warriors en étant menés 3-1 sans Ja Morant.

En imaginant que Golden State termine le boulot, cette série sera pour toujours accompagnée d’un gros What-If. On ne dit pas que les Grizzlies auraient poussé les Warriors vers la sortie avec un Morant opérationnel, mais quand on se souvient des dingueries qu’il a réalisées sur les trois premiers matchs on peut clairement se demander comment la confrontation se serait terminée. Ja sur cette série, c’est… 38,3 points, 6,7 rebonds, 8,3 caviars et 3,0 interceptions de moyenne à plus de 50% au tir dont 43% du parking. Absolument personne côté Warriors n’était capable de le ralentir contrairement à la série contre les Wolves, et la blessure de Gary Payton II ne laissait rien présager de bon pour Golden State. La DubNation dira à juste titre que GS a explosé Memphis au Game 3 même quand Morant était sur le parquet, sauf qu’on sait que la réalité d’un match ne se transpose pas forcément au suivant lors d’une série de Playoffs. Il existe un scénario imaginaire dans lequel Ja porte Memphis sur ses épaules pour arracher une win au Chase Center et ainsi pousser cette confrontation en six ou sept matchs. On n’y aura pas droit, cependant on sait une chose : Ja Morant reviendra l’année prochaine avec le couteau entre les dents. Car il n’y a pas grand-chose de plus frustrant pour une superstar comme lui de terminer sa campagne à l’infirmerie alors qu’il évoluait sur une autre planète.

Ja Morant probablement out pour le reste des Playoffs, c’est une fin qui ne colle pas du tout avec la saison exceptionnelle du phénomène. Mais si ça peut lui donner une source de motivation supplémentaire pour l’année pro, on prend direct. Car ce Morant-là qui revient avec l’esprit revanchard, c’est assez effrayant faut bien le dire. Pas sûr que la concurrence soit prête.

