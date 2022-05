Exceptionnel face aux Warriors et toujours aussi spectaculaire sur la grande scène des Playoffs, Ja Morant est non seulement en train d’exploser la défense de Golden State mais aussi le nombre de vues sur les réseaux sociaux. La NBA a sorti les derniers chiffres et le phénomène de Memphis est clairement dans un monde à part.

Le tomar absolument indécent de Ja Morant sur Malik Beasley lors du Game 5 du premier tour face aux Wolves a fait le tour du monde. Impossible de passer à côté, et les chiffres communiqués par la NBA (via Alex Kennedy) montre à quel point il a enflammé Twitter et l’ensemble des réseaux sociaux. Sur l’ensemble des plateformes de la Grande Ligue, ce dunk venu tout droit de l’espace a accumulé pas moins de… 44 millions de vues au total. 44 millions pour voir Malik Beasley se faire enterrer vivant, c’est juste énorme et on se rend vraiment compte de la dinguerie quand on voit que ce total est quasiment similaire à l’ensemble des vues générées par Giannis Antetokounmpo depuis le début des Playoffs (46,2 millions) ou encore Chris Paul (48,8 millions).

REPOSE EN PAIX MALIK BEASLEY 💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀💀pic.twitter.com/HUj1pO91Ac — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 27, 2022

44 millions rien que pour ce dunk, alors vous n’imaginez même pas le total des vues générées par Morant sur ces Playoffs 2022 : 149,3 millions, loiiiiiiiiin devant tout le monde ! C’est trois fois plus que Giannis et Chris Paul, et c’est 60 millions de vues supplémentaires que son dauphin Stephen Curry qui avait pourtant dominé la saison régulière. 149,3 millions, cela représente aussi 9,4% du total de vues générées sur les réseaux sociaux de la NBA depuis le début des Playoffs, à savoir 1,6 milliard. Bref, Adam Silver peut dire merci au phénomène de Memphis pour l’énorme visibilité qu’il apporte à la Ligue à travers ses actions provenant d’une autre planète.

On entend souvent dire que Ja Morant peut être le prochain visage de la NBA. En voici peut-être la plus grande preuve. Non seulement il possède le talent et l’immense potentiel pour arriver au sommet de la hiérarchie individuelle, mais c’est véritablement son côté showman qui peut le transporter dans une dimension à part. Ses posters, ses lay-ups où il reste trente ans en l’air, son style, sa coiffure, ses pas de danse, sa grande bouche, et surtout le succès qu’il rencontre au sein d’une équipe de Memphis dont il est le leader font de Ja une véritable poule aux œufs d’or pour la NBA. À seulement 22 piges, Morant a absolument tout ce qu’il faut en magasin pour devenir le symbole de la Ligue comme ont pu l’être LeBron James et Stephen Curry lors de la dernière décennie. Alors évidemment, c’est aujourd’hui prématuré de mettre Ja Morant sur le trône malgré le fait qu’il attire absolument tous les regards, et ça passera avant tout par de grands succès en Playoffs. Mais comme l’a dit Allen Iverson encore récemment, la superstar des Grizzlies « fait partie des élus » et cela ne semble plus être qu’une question de temps avant que Ja ne prenne le costume de porte-étendard.

Les chiffres donnent le tournis. Si Ja Morant n’est pas encore le roi de la NBA, il est clairement le roi sur les réseaux sociaux à travers les dingueries qu’il réalise chaque soir. Et forcément, on se demande tous ce qu’il a en stock pour les prochaines échéances à venir. En tout cas un conseil, gardez votre ceinture bien attachée.

Source texte : NBA (via Alex Kennedy)