Stephen Curry est le joueur NBA qui génère le plus de vues sur les réseaux sociaux : 674 millions cette saison, la concu ne peut pas suivre

Si les Warriors sont dans le dur actuellement et que Stephen Curry semble lâché dans la course au titre de MVP, le meilleur shooteur à 3-points de l’histoire reste évidemment l’un des principaux visages de la NBA. La preuve avec cette dernière infographie qui vient de sortir.

Dans le monde de 2022 où tout est analysé et décortiqué, les manières pour mesurer la popularité ainsi que l’intérêt existant autour d’un joueur sont évidemment nombreuses. Les ventes de maillots représentent l’un des principaux indicateurs, le nombre de followers sur les réseaux sociaux en sont un autre, mais il y a aussi le nombre de vues générées sur les différentes plateformes où l’on peut retrouver des vidéos NBA officielles (Twitter, Facebook, Insta, YouTube, TikTok, TokTik, Myspace…). Justement, intéressons-nous à ça. C’est Alex Kennedy de basketballnews.com qui a publié les chiffres sur son compte Twitter, et ils sont indéniables.

Which NBA players have generated the most video views across the @NBA’s socials? The gap between Stephen Curry and everyone else is pretty wild. pic.twitter.com/rXRicGtKNU — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) March 3, 2022

Stephen Curry domine la concurrence et pas qu’un peu. Sur la saison 2021-22, le sniper des Warriors a généré pas moins de 674 millions de vues, loin devant le second qui est LeBron James. Le King a peut-être explosé Steph au nombre de votes pour le dernier All-Star Game mais Curry tient sa revanche car LBJ n’est « qu’à » 402 millions de vues au total, lui qui n’est sans doute pas aidé par le niveau actuel des Lakers qui pique les yeux de tout fan de balle orange. Il y a donc un énorme fossé entre les deux, et c’est encore plus marquant quand on prend en compte le fait que le troisième – Ja Morant – n’est vraiment pas loin derrière LeBron. Ces chiffres prouvent une nouvelle fois à quel point Steph attire les regards à travers les dingueries qu’il réalise soir après soir, même si c’est plus compliqué pour lui et les Warriors en ce moment. Son début de saison a été tellement ouf en exploits et en records qu’il a dû faire carton plein au cours des premières semaines de la campagne 2021-22, et depuis personne n’a pu le rattraper.

Alors que LeBron reste sans surprise l’un des joueurs les plus observés de la NBA, on a donc Ja Morant qui prend la troisième place, ce qui illustre encore une fois l’ascension exceptionnelle du phénomène de Memphis. Un peu comme avec Steph, Ja a cette capacité d’attirer tous les regards car chaque soir ou presque, il réalise des choses qui sortent du cadre de la normalité. Son poster sur Jakob Poeltl est peut-être le plus violent de toute la saison. Dans la même rencontre, son buzzer improbable sur la longue passe de Steven Adams fait déjà partie des principaux highlights de l’année. Ses finitions à 360° qui sont habituellement tellement rares sont devenues monnaie courante avec Ja Morant. Et évidemment, quand vous vous envolez pour lâcher des contres comme celui réalisé face aux Lakers il y a quelques semaines, vous faites tout de suite la une. Alors clairement, on ne serait pas surpris si Morant devait un jour prendre la première place occupée par Curry aujourd’hui. Le meneur de Memphis a absolument tout ce qu’il faut.

Stephen Curry largement devant, LeBron James toujours là, et Ja Morant en pleine ascension. Vous en faites ce que vous voulez de ces chiffres mais ils représentent un indicateur plutôt intéressant pour se rendre compte de la place des joueurs NBA dans le cœur des fans. Et on le voit clairement, Steph reste le chouchou de beaucoup de monde, pas que de Mary Patrux.

Source texte : basketballnews.com