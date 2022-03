Un remake de « White Men Can’t Jump » est dans les tuyaux : Blake Griffin à la prod et Jack Harlow dans le rôle de Billy Hoyle, ça promet !

L’été dernier, le film culte Space Jam avait eu droit à sa nouvelle version avec LeBron, et la hype était évidemment au rendez-vous. Mais bientôt, c’est un autre classique de la balle orange qui sera de retour au premier plan à travers un remake : « White Men Can’t Jump ».

On le sait, dans la catégorie « films basket », il y a à boire et à manger. Mais parmi les incontournables, difficile de ne pas citer « White Men Can’t Jump » (« Les Blancs ne savent pas sauter » pour ceux qui galèrent en anglais), sorti en 1992 et dans lequel Wesley Snipes et Woody Harrelson jouent le rôle de deux streetballers du côté de Venice Beach, Sidney Deane et Billy Hoyle. Trois décennies plus tard, un remake est donc dans les cartons si l’on en croit le site Variety. Un remake dans lequel le rappeur Jack Harlow sera l’un des principaux acteurs puisqu’il devrait prendre le rôle de Woody Harrelson d’après cette même source. Pour les fans de basket qui ne connaissent pas trop le bonhomme, sachez que Jack est le grand copain de l’arrière du Heat Tyler Herro et il a même participé au Celebrity Game du dernier All-Star Weekend de Cleveland. Bon, on ne va pas se mentir, pas grand monde ne mate le match des célébrités mais y’a quand même des chances que vous ayez déjà vu sa tête quelque part, car Harlow a également tendance à se retrouver au premier rang pour mater des matchs NBA. Bref, même s’il n’était pas encore né au moment de la sortie de « White Men Can’t Jump » il y a trente ans, Harlow a tissé quelques liens avec la balle orange. Et la question qu’on se pose forcément, c’est de savoir qui va jouer à ses côtés dans ce remake. Toujours selon Variety, on ne connaît pas pour l’instant l’acteur qui succédera à Wesley Snipes pour prendre le rôle de Syd, ni celle qui prendra la place de Rosie Perez pour interpréter Gloria Clemente, la petite copine de Billy Hoyle.

1) Il va y avoir un « White Men Can’t Jump » 2 2) Jack Harlow joue dedans 3) Holy shit https://t.co/0wn2OXyzFx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 3, 2022

Ironie de l’histoire, un certain Blake Griffin – roi du poster dunk durant ses années aux Clippers – fait partie du groupe de producteurs exécutifs. La nouvelle de ce remake ne sort cependant pas de nulle part puisque ça fait déjà cinq ans que le projet est envisagé. Pour rappel, en janvier 2017, Griffin s’était associé avec le joueur NFL Ryan Kalil et le producteur Kenya Barris pour bosser sur le projet. Nous sommes aujourd’hui en 2022 et toute la team est là pour mener à bien cette nouvelle version de « White Men Can’t Jump ». Comme tout remake de bon film, le challenge sera de respecter la version originale tout en proposant une suite qui plaira au public, des plus jeunes aux plus anciens. Car attention, l’attente risque d’être grande vu le succès du premier. On parle d’un film qui est véritablement entré dans la culture de la balle orange. Quand un « Blanc » décolle pour claquer un gros tomar, ce n’est pas rare d’entendre les commentateurs balancer un « White Men Can Jump ». Et on n’a pas oublié non plus le Slam Dunk Contest 2012, quand un certain Chase Budinger est allé dunker au-dessus de P. Diddy, T-shirt blanc sur les épaules et casquette à l’envers sur la tête en mode Woody Harrelson.

Un remake de « White Men Can’t Jump » ? Pourquoi pas, ça peut être fun. Mais attention, Jack Harlow et Cie s’attaquent à un classique et ce n’est clairement pas ce qu’il y a de plus facile.

Source texte : variety.com