Programme NBA : les Bulls accueillent les Bucks chez eux, si on était Grayson Allen on serait pas serein

Après une semaine bien remplie, on garde le rythme avant de partir en week-end ! Le futur MVP (peut-être) qui accueille le futur ROY (peut-être), des Daims qui se déplacent sur le territoire des Taureaux et des Loups qui jouent avec le tonnerre, on a encore une jolie soirée en perspective. Allez hop, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU VENDREDI 4 MARS

1h : Pistons – Pacers

1h : Sixers – Cavs (en direct sur BeIn Sports 4)

1h : Wizards – Hawks

1h30 : Raptors – Magic

1h30 : Bulls – Bucks (en direct sur BeIn Sports 1)

2h : Pelicans – Jazz

2h : Thunder – Wolves

3h : Nuggets – Rockets

4h : Suns – Knicks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bulls – Bucks (1h30) : le voilà le match de la nuit ! Respectivement troisièmes et quatrièmes de la Conférence Est, les Bulls et les Bucks n’ont qu’un match d’écart. Les Taureaux auront très certainement à cœur de « venger » Alex Caruso, blessé sur une très vilaine faute de Grayson Allen lors de leur dernier affrontement. De leur côté, les Bucks veulent commencer à chauffer pour pouvoir être en forme pour les Playoffs, et une victoire face à un adversaire direct après celle contre Miami serait très bonne à prendre. Attention également à l’aspect tactique, les deux équipes peuvent se retrouver en postseason et le match de cette nuit servira peut-être dans quelques mois. « Le meilleur duo de la Ligue » selon Zach LaVine face au champion 2021, c’est à 1h30 cette nuit ! Tristan Thompson est déjà chaud.

Tristan Thompson's full answer when asked about Bulls' matchup with Bucks and Grayson Allen tomorrow: pic.twitter.com/3a6surkwgJ — Rob Schaefer (@rob_schaef) March 4, 2022

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Quand on parle d’un match Pistons – Pacers, on a forcément en tête Malice At The Palace. Cependant, le Palace n’existe plus et les deux équipes craignent un peu, donc pas de risque.

Le nouveau duo « inarrêtable » de Philly accueille les jeunes Cavaliers qui viennent de perdre 5 fois en 6 matchs. Les Sixers, c’est pas vraiment la bonne équipe pour se relancer…

Deux des pires défenses de la Ligue s’affrontent ce soir à Washington, sortez le kevlar ça va tirer dans tous les sens.

Scottie Barnes et Wendell Carter Jr. sont tous les deux sur une bonne dynamique, lequel des deux va s’en sortir ? Spoiler, les Dinos ne visent pas la Draft.

Le Jazz se rend en Louisiane pour profiter du Bayou. Est-ce que Brandon et Cidjé vont nous faire une surprise ?

Les Loups affamés se rendent dans l’Oklahoma pour chercher une nouvelle victoire. OKC va certainement bien jouer avant de mystérieusement tout lâcher dans le quatrième quart, tiens tiens tiens.

Nikola Jokic face aux Fusées de Houston, voilà qui risque d’être drôle.

Pas Chris Paul, pas de Devin Booker, mais surtout pas de souci pour les Suns face aux Knicks.

Une jolie petite soirée NBA à vivre pour finir la semaine. On se donne rendez-vous à 1h ! D’ici là, vous avez le temps de faire le plein de café et même de vous reposer un peu.