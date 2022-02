Zach LaVine pense que son duo avec DeMar DeRozan est le « meilleur de la NBA » : y’a débat, mais les arguments sont là

Zach LaVine n’a pas sa langue dans la poche. Interrogé lors du All-Star Weekend, l’arrière des Bulls a affirmé que son duo avec DeMar DeRozan était tout simplement le « meilleur de la NBA ». On se penche sur le sujet.

Quelle magnifique saison que les Bulls sont en train de réaliser. Annoncé entre les places 6 et 9 de la Conférence Est avant le début de la saison, Chicago en a surpris plus d’un puisque les Taureaux ont longtemps été premiers avant d’être aujourd’hui deuxièmes, à bilan égal avec le Heat. Si les spécialistes n’attendaient pas un tel niveau de la part des hommes de Billy Donovan, c’est parce qu’il y avait – entre autres – des doutes concernant l’association Zach LaVine – DeMar DeRozan. Tous les deux des joueurs de ballon, ils ne semblaient pas représenter le duo le plus complémentaire du monde et certains Hexperts considéraient que les deux hommes allaient un peu se marcher sur les pieds. Avec le recul, on peut rire de ces inquiétudes puisque le tandem se partage le leadership de l’équipe et performe ensemble. On peut même considérer que DeMar DeRozan est le leader technique du groupe tant son niveau de jeu cette saison est exceptionnel, l’amenant carrément dans la discussion du MVP. Le pari n’était pas gagné d’avance et la réussite de ce binôme est notamment liée à l’intelligence qu’a su montrer Zach LaVine vis-à-vis de l’arrivée de DeRozan dans « son équipe », en acceptant de laisser parfois la lumière aller sur son nouveau coéquipier, quitte à passer au second plan. Résultat : 38 victoires pour 21 défaites, quatrième meilleur bilan de la Ligue. Interrogé durant le All-Star Weekend sur la saison des Bulls et plus particulièrement sur son duo avec DeRozan, Zach LaVine a affirmé qu’ils étaient tout en haut de la hiérarchie NBA (via NBC Sports Chicago)

« Je pense qu’en ce moment, nous sommes le meilleur duo de la NBA. Je pense que nous le sommes, personnellement. C’est juste là où nous sommes maintenant, évidemment dans le classement et le niveau de jeu que nous avons. Nous avons commencé l’année avec des gens qui avaient des idées différentes sur nous et notre équipe, et je pense que nous avons prouvé qu’ils avaient tort. Je pense donc que nous allons continuer à grandir et à nous améliorer. »

Cette saison, le binôme compile 52,7 points par match, ce qui fait d’eux le duo qui score le plus de points en cumulé devant le duo Jaylen Brown – Jayson Tatum à 49,4 points par match (Joel Embiid et James Harden sont à 51,7 points par match en cumulé, mais n’ont toujours pas joué ensemble). À première vue, il est clair que le tandem LaVine – DeRozan est un des meilleurs de la Ligue, mais est-il LE meilleur cette saison ? On a voulu se plonger encore un peu plus dans les stats pour essayer de trouver une réponse à cette question et voici ce qu’on a pu choper. En 2021-22, sur 100 possessions, Chicago a un avantage de 6,5 points en moyenne lorsque Zach et DeMar sont ensemble sur le terrain, ce qui est très correct mais moins bien que d’autres duos comme Gobert – Mitchell (+13,8), Tatum – Brown (+12,4) ou encore Booker – CP3 (+11). Pourtant, les Bulls sont deuxièmes de la Conférence Est et ce parce que le basket se joue à cinq. Alors certes, le duo LaVine – DeRozan est performant, mais ça montre que si Chicago est à cette place aujourd’hui, c’est également grâce à l’excellent effectif monté par le boss Arturas Karnisovas. En tout cas, peu importe ce que disent les chiffres, une chose est claire : DeMar DeRozan joue le meilleur basket de sa carrière et LaVine a remarquablement bien géré la transition accompagnant l’arrivée de DMDR, tout ça pour goûter enfin aux Playoffs avec les Bulls. Et c’est surtout ça qui compte au final.

On peut débattre longtemps sur les meilleurs duos NBA. Cependant, les deux stars de Chicago sont les leaders d’une des meilleures équipes de la Ligue et ça c’est indiscutable. Avec les Bulls qui réalisent une formidable saison, il est probable que les Taureaux visent un autre titre que celui de meilleur binôme. Alors rendez-vous en Playoffs pour vraiment prouver qui est au sommet de la hiérarchie.

Source texte : NBC Sports Chicago