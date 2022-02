Jordan Poole pourrait être prolongé dès cet été par les Warriors : le vouloir c’est bien, pouvoir le faire c’est mieux

Alors que Jordan Poole confirme son ascension cette saison, plusieurs sources indiquent que les Warriors vont tenter de prolonger son contrat dès cet été, pour un montant avoisinant les 80 millions de dollars. On fait le point sur la situation dans la Baie.

Jordan Poole est une star de demain. C’est en tout cas ce que considère le front office de Golden State à ce jour. Cette saison, le jeune arrière de 22 ans fait l’étalage de tout son talent, d’abord aux côtés de Stephen Curry puis en sortie de banc avec le retour de Klay Thompson. Les belles choses démontrées en fin de saison dernière se confirment, et l’arrière possède quelques arguments dans la discussion du Most Improved Player avec ses 16,4 points, 3,1 rebonds et 3,5 assists à 43,8 % au tir et 33,8% à de loin. Dès le début de la saison, il a largement contribué au succès de son équipe en faisant ce qu’il sait faire avant tout : scorer. En grosse progression depuis sa saison rookie en 2019-20, le potentiel du gamin est réel et il pourrait être une des grandes armes des Warriors pour les prochaines années. Pour ce faire, les Dubs semblent d’ores et déjà prêts à prolonger leur pépite et pourraient lui proposer une extension de contrat aux alentours de « 80 millions de dollars sur quatre ans », d’après Keith Smith de Spotrac. C’est en tout cas ce qu’a confirmé Connor Letourneau du San Francisco Chronicle :

« Les Warriors essaieront également de faire signer à Poole une prolongation de plusieurs années cet été, ce qui leur permettrait d’éviter d’avoir à traiter avec lui quand il sera agent libre restrictif en 2023. »

Vouloir prolonger, c’est bien, s’en donner les moyens, c’est mieux. Cette saison, la franchise de San Francisco possède une monstrueuse masse salariale à plus de 178 millions de dollars puisqu’elle compte parmi ses rangs Stephen Curry (45,78 millions de dollars), Klay Thompson (37,98 millions), Andrew Wiggins (31,57 millions) et Draymond Green (24,06 millions). Avec seulement ces quatre joueurs, les Warriors dépensent presque 140 millions de dollars de salaire, alors que le salary cap est fixé à 112,41 millions de dollars cette saison. Si le manager général Bob Myers veut effectivement prolonger Jordan Poole cet été, il va probablement falloir faire de la place et c’est Andrew Wiggins, le All-Star Starter (lol), qui pourrait avoir le plus de chances de bouger. Bien que le forward réalise une campagne très solide à 17,7 points, 4,2 rebonds et 2,1 assists, le plafond du garçon semble globalement avoir été atteint mais surtout, son contrat se termine en 2023 et il demandera sans doute un nouveau gros deal derrière après les belles choses montrées depuis son arrivée aux Warriors. Du coup, est-ce qu’un transfert de Wiggins dès l’été prochain est un scénario possible ? Pourquoi pas. Golden State pourrait effectivement échanger le premier choix de la Draft 2014 pour alléger ses finances et mieux investir sur Jordan Poole, tout en faisant de la place pour le développement du prometteur Jonathan Kuminga.

Une chose est sûre, les Warriors ont bien compris que Jordan Poole était un crack et qu’ils seraient peu malins de le laisser partir. Avec un tel niveau, le gamin de 22 ans pourrait devenir une pièce essentielle des Guerriers pour tenter de remporter un nouveau titre mais aussi par rapport à l’avenir. Ils sont chiants ces Dubs à toujours bien développer leurs jeunes…

