Les Bulls cherchent toujours une porte de sortie pour Zach LaVine…

Zach LaVine, dont la saison s’est terminée prématurément après une blessure au pied, ne serait toujours pas dans les plans des Bulls pour le futur. Mais l’info principale dans cette nouvelle, c’est que les Bulls auraient des plans. On y croit moyen.

A Chicago, la saison a été un savant mélange de blessures, résultats en dent de scie et pessimisme pour l’avenir. Un beau cocktail resservi tous les ans depuis 2021 dans l’Illinois. Depuis peu, on pourrait également ajouter un zeste de trade à l’arôme Zach LaVine, arrière deux fois All-Star avec les Taureaux.

Au mois de décembre, on apprenait via Adrian Wojnarowski que le GM de Chi-town Artūras Karnišovas cherchait en vain à se séparer de sa star. A la deadline, même son de cloche. Mais fidèle à sa tradition, AK n’a pas bougé d’un pouce en février.

Prochain essai cet été selon l’insider K.C. Johnson, toujours très informé des dernières nouvelles concernant Chicago.

“Les Bulls ont engagé des discussions avec les Detroit Pistons jusqu’à la deadline du 8 février, mais n’ont pas réussi à faire bouger LaVine. Une source a déclaré que les Bulls chercheront de nouveau un trade pour LaVine à l’intersaison”

Mais l’opération sera-t-elle plus facile au mois de juillet ? Quand on se penche sur les détails, et surtout le contrat du joueur, on peut en douter. Pour rappel, voici les montants garantis :

43 millions en 2024-25

46 millions en 2025-26

49 millions en 2026-27, sous la forme d’une Player option

D’autant que le LaVine, qui a fêté ses 29 ans il y a quelques jours, reste sur la saison la plus compliquée de sa carrière à Chicago. A cause de bobos à répétition, il n’a pu jouer que 25 rencontres, pour 19 petits points de moyenne, très loin de ses standards. L’efficacité, l’intensité qu’il a pu donner et l’impression visuelle globale traduisent un exercice 2023-24 très difficile pour le médaillé olympique 2021.

Si le management des Bulls a pu laisser entendre qu’il avait des attentes assez hautes sur la qualité d’un package de trade, elles devront très probablement être revues à la baisse. Sans remettre en cause les qualités de scoreur de LaVine, sa valeur n’a plus été aussi basse depuis plusieurs années.

Pour autant, les rumeurs n’ont pas de quoi perturber l’arrière selon K.C. Johnson. L’insider rapporte qu’il reste concentré sur sa rééducation et se déclare prêt à reprendre avec l’équipe l’an prochain.

“Mon nom a circulé plus d’une fois depuis le début de ma carrière (…) Si je me laissais influencer par les opinions des gens, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Alors je vais sur le terrain et je continue à faire ce que je fais.” “Je n’ai pas vraiment parlé à grand monde, mais on continue à aller de l’avant.”

La bonne nouvelle pour l’athlète, c’est que sa santé va mieux, et qu’il est en avance sur les prévisions de retour après son opération du pied en février. Initialement prévue entre quatre et six mois, sa période d’indisponibilité ne devrait pas excéder trois mois. Il devrait ainsi être en pleine possession de ses moyens à l’ouverture du training camp… à Chicago ou ailleurs.

Zach LaVine said he’s “ahead of schedule” for his surgery to repair a “non-union Jones fracture.”

Reported last month LaVine hoped to be at full strength in 3 months, not the 4-6 month timeline.

Said he’ll obviously be ready to go for training camp.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) March 9, 2024

Si Zach LaVine ne semble plus faire partie des plans, la #GrosseQuestion à Chicago reste de savoir quels sont ces fameux plans ! Et cela depuis au moins… 24 mois ? Embourbé dans le ventre mou de la Conférence Est, le roster actuel n’affiche aucune perspective d’avenir, et ce avec ou sans le numéro 8.

Source texte : NBC Sports Chicago