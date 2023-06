Une saison mi-figue, mi-raisin, qui aurait été une saison ratée à une pas si lointaine époque quand le play-in n’existait pas, et une défaite, justement, au play-in face au Miami Heat. Voilà le résumé clair et concis de la saison des Chicago Bulls. Alors, en vue de la saison prochaine, il va forcément falloir changer quelque chose à ce roster.

Selon The Athletic, qui mentionne des sources internes à la franchise de Windy City, Arturas Karnisovas – le GM des Bulls – aurait en effet une totale liberté quant à la direction à prendre pour l’avenir. Une belle preuve de confiance mais aussi un beau casse-tête pour le Lituanien. Il compte trois All-Stars dans ses rangs : Zach LaVine, DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, mais aucun ne semble avoir la carrure pour prendre le lead de la franchise.

Première équation à résoudre ? L’avenir de Vouch. Les dernières news évoquaient une possible prolongation de trois saisons pour le Monténégrin. On n’est pas sûr de trouver mieux sur le marché et on s’assure une contrepartie à récupérer en cas de future reconstruction. Solution par défaut, mais solution cohérente. Ses deux compères sont très régulièrement mentionnés dans les rumeurs de transfert : New York pour LaVine et les Lakers pour DeRozan, toujours selon The Athletic. On parle de joueurs offensivement calibrés “élite”, capables d’assumer un rôle de deuxième ou troisième option offensive partout en NBA.

À côté, il y a encore de la qualité avec des joueurs qui trouveraient leur place dans n’importe quel roster : Patrick Williams, Alex Caruso et… Lonzo Ball, quand il est sur deux jambes. Tous les autres arrivent en fin de contrat, et leur avenir dépendra forcément de la philosophie pour laquelle optera Karnisovas.

Lonzo avait été un grand artisan de la belle saison 2021-22 de Chicago avant de se blesser. Depuis, c’est un cauchemar absolu, à tel point qu’il ne disputera même pas la prochaine saison. Le meneur reviendra-t-il un jour ? Si oui, à quel niveau ? Beaucoup de points d’interrogations qui amènent à une conclusion. Il est sans doute temps de passer à autre chose. Lonzo est encore sous contrat pour deux saisons, dont la deuxième en player option, qu’il activera sans aucun doute. On le coupe avec encore plus de 40 millions à lui payer, ou on arrive à refiler son contrat assorti de picks à une franchise des basfonds de la ligue ? Encore un problème pour Arturito.

Alors, maintenant qu’on a dit tout ça, on n’a toujours pas dit grand chose au final. Une question et sa réponse vont définir tous les choix du front office cet été : stop ou encore ?

Si c’est stop, alors ciao Zach, ciao DeMar, on balance tout ça contre un maximum de picks de Draft et on sort le tank. Patrick Williams, Ayo Dosunmu, ou encore Dalen Terry, on essaye de développer les jeunes du cru et on se relance dans un projet sur le long terme. À l’inverse, si Arturas croit toujours en son projet, il va falloir choisir le porte-étendard de la franchise. À 28 ans, LaVine serait peut-être le choix le plus approprié, il pourrait alors être judicieux d’échanger DeRozan contre un joueur du même calibre plus complémentaire de Zach et Niko, s’il est effectivement prolongé. Ce n’est qu’une proposition, mais c’est surtout pour dire que si Chicago veut gagner en compétitivité, il y a peut-être un ajustement à faire au sein du Big Three.

L’été s’annonce charnière. Si les tendances récentes ne partaient pas dans le sens d’une destruction de l’effectif, l’analyse des forces en présence pourrait rebattre les cartes dans les bureaux de l’Illinois. Où peut-on vraiment aller avec le roster actuel, et qui sont les joueurs dont a réellement besoin Chicago pour envisager l’avenir ? On a les problèmes, on attend les solutions.

Source texte : The Athletic