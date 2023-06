Selon nos confrères du Figaro, Rudy Gobert sera bien présent à la Coupe du Monde 2023, en Indonésie. Une très bonne nouvelle, qui intervient quelques heures après l’annonce de l’absence de Victor Wembanyama. Gobert avait semé le doute il y a quelques mois, mais après réflexion, le maillot bleu l’a emporté. Et c’est une bonne nouvelle !



C’était il y a deux mois : Vincent Collet mettant une praline à Rudy Gobert en conférence de presse, après ses propos dans un journal local de Minneapolis, pour lequel il expliquait qu’il n’était pas certain d’être de la partie en Indonésie avec l’Équipe de France cet été. Son argument ? Préparer au mieux la prochaine saison NBA, l’exercice 2022-23 s’étant terminé en eau de boudin pour les Wolves.

Forcément, ça n’avait pas plu au sélectionneur des Bleus. Mettre l’emphase sur l’équipe au lieu de la sélection, pour une compétition décisive à un an des Jeux Olympiques à Paris ? C’est non. Et finalement, après réflexion, ce ne sera heureusement pas le cas. Roudi sera en bleu, blanc et rouge à la fin du mois d’août selon Le Figaro. Avec l’absence de Victor Wembanyama et la décision toujours en suspends de Joel Embiid, le secteur intérieur tricolore aurait été bien appauvri en l’absence de Gobert.

Bien sûr, l’impact de Gobert avec les Bleus ne se limite pas au terrain. Avec Evan Fournier, il occupe le rôle de leader de ce groupe. Présent depuis maintenant quasiment une décennie en sélection, il incarne l’expérience, une donnée qui sera cruciale dans un événement comme la Coupe du Monde. Renforcé d’autant plus puisque la France ne veut pas y faire figuration et vise un très bon résultat. Il faudra maintenant finir de compléter ce groupe, qui sera annoncé mercredi sur France 3 par Vincent Collet, dans l’émission Tout le Sport à 20h45.

