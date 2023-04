C’était l’un des gros sujets récents autour de l’Équipe de France : les doutes de Rudy Gobert sur sa présence cet été avec les Bleus pour jouer la Coupe du Monde. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Vincent Collet n’a pas mâché ses mots concernant la situation du pivot phare de la sélection.

Les termes ont été dits. Il y quelques jours, Rudy Gobert faisait état de ses doutes et de son hésitation à jouer sous le maillot bleu cet été, après une élimination sèche des Wolves en Playoffs et une année globalement compliquée pour l’équipe de Minnesota. Habitué de ces situations dans lesquelles certains cadres du groupe France choisissent leur carrière en club plutôt que la sélection – Nicolas Batum et Nando De Colo l’an passé en sont les parfaits exemples – Vincent Collet a répondu avec fermeté aux propos de Roudi, avec un regard sur la pratique.

« Je savais qu’il avait des doutes car Boris Diaw l’a vu récemment et qu’il lui en avait fait part. On va le laisser se poser un peu et réfléchir… La seule chose que je puisse dire, c’est que s’il ne décide de ne pas venir, il le fera, mais qu’il ne dise pas que c’est pour préparer la saison prochaine, voilà. Ça, ça fait 15 ans que je l’entends, et que je vois systématiquement des joueurs ne pas mieux jouer l’année d’après lorsqu’ils ne sont pas venus l’été. C’est plutôt l’inverse qui se passe. En ce qui le concerne lui, en 2014, il était là et il a bien fait d’être là car il a lancé sa carrière NBA »

Bang. La déclaration fait déjà énormément parler sur les réseaux sociaux, et devrait probablement trouver de l’écho dans les oreilles de la Gob’. Cadre majeur de l’Équipe de France depuis plusieurs années, Rudy Gobert s’est souvent sublimé lors des compétitions internationales. Avec lui, l’Équipe de France a réussi a s’adjuger la seconde médaille d’argent olympique de son histoire, et atteint plusieurs fois les finales internationales. Ne pas pouvoir compter sur lui serait un énorme revers pour les Bleus. Ne reste plus qu’à savoir quelle sera la réaction de l’intéressé.