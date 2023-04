Breaking news : Rudy Gobert se laisse le temps de la réflexion concernant sa participation (ou non) à la prochaine Coupe du Monde, qui se tiendra du 25 août au 10 septembre en Asie (Japon, Philippines, Indonésie). Le pivot français dit vouloir préparer au mieux la saison prochaine avec sa franchise des Wolves.

Participera ? Participera pas ? C’est donc la grande question du jour concernant Rudy Gobert et l’équipe de France.

Le Français, tout fraîchement éliminé des Playoffs avec sa franchise des Wolves, pourrait donc faire l’impasse sur la Coupe du Monde pour se concentrer sur sa prochaine campagne NBA. Il faut dire que cette première saison chez les Loups n’a pas été de tout repos. Après une saison régulière en demi-teinte au vu des ambitions, Minnesota est sorti par la petite porte contre les Nuggets (4-1) après une série où l’on n’a jamais vraiment senti Rudy and co. capables de renverser la table. Il faut dire aussi que KAT a été blessé une bonne partie de la saison et que les automatismes n’ont pas toujours été évidents à trouver. De ce fait notamment, Rudy Gobert aimerait préparer à fond la saison prochaine avec la meute et pourrait ainsi mettre de côté… la Coupe du Monde, selon l’insider des Wolves Jon Krawczinsky :

“Je veux revenir fort et faire la meilleure saison de ma carrière l’année prochaine. Je sais que cet été je vais me mettre dans une position dans laquelle je ne me suis jamais mise encore. Je me laisse quelques jours encore pour réfléchir”

L’équipe de France, qui devrait partir avec Victor Wembanyama dans ses valises, pourrait donc palier une éventuelle absence de Rudy avec la sélection de … Joel Embiid. Mdr. Tout cela ne reste pour l’heure que des suppositions mais la réflexion est forcément à l’étude chez Vincent Collet et son staff. Avec Wemby et Jojo sur le frontcourt, Rudy Gobert pourrait en tout cas envisager sereinement une absence sans “trop” pénaliser les Bleus. A moins que ce ne soit justement la concurrence qui lui fait peur, on n’a évidemment pas du tout écrit ça hein.