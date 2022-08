Quelques semaines après l’acquisition par Joel Embiid de la nationalité française, et alors que l’équipe de France de basket prépare son EuroBasket, Rudy Gobert s’est exprimé sur la situation de son adversaire en NBA. Pour lui, il est pas question de nier l’apport d’un tel joueur, on parle quand même d’un MVP en puissance. Pour autant, le mot d’ordre reste le même que certains de ses coéquipiers : un énorme talent de plus, c’est oui… mais pas au détriment du groupe.

Les joueurs de l’équipe de France le savaient très certainement. Pendant cette préparation d’un mois avant l’Euro, la presse présente lors des quelques espaces de communications qui lui sont dédiées aurait à coeur d’aller les quémander sur les derniers avancements du dossier « Joel Embiid en équipe de France ». D’abord interrogé mardi, Evan Fournier avait botté en touche. Pas question d’évoquer le sujet puisque le joueur en question n’est pas dans le groupe et que de toute façon, l’affaire arrivera naturellement sur la table assez vite. Pour Rudy Gobert en revanche, il apparaissait important d’apporter une réponse. Au coeur d’une sorte de « projet rêvé » dans la raquette alliant ses talents défensifs à la machine offensive qu’incarne Jojo, peut-être se devait-il d’apporter son avis. Un avis qui sera sans doute très important puisque Rudy est désormais l’un des leaders de cette équipe tricolore.

« C’est un joueur incroyable. Il y a beaucoup de choses auxquelles réfléchir. Joel est un joueur unique et nous avons une équipe déjà bien tissée. Un groupe qui vit bien ensemble. Nous devons regarder comment les choses pourraient fonctionner avec le groupe » – Rudy Gobert

La ligne adoptée est un peu dans la même veine que celle d’un Nicolas Batum il y a quelques semaines, et reste la plus prudente pour l’instant pour permettre de ne fâcher aucune des deux parties. D’un point de vue purement basket ? Faudrait bien sûr être complètement zinzin de l’espace pour refuser une seule seconde qu’un dauphin au trophée de MVP NBA intègre l’équipe, s’il en a la possibilité. Cela ne devra pas se faire au détriment de l’esprit du groupe, entretenu depuis près de dix ans par les leaders actuels : Nando de Colo, Nicolas Batum notamment. Cet esprit en question est celui d’une équipe soudée, qui se connaît bien et qui travaille dur pour obtenir ce qu’elle veut. Jusque là, aucune incompatibilité notable avec Embiid, qui est un bon bosseur de son côté aussi. Il ne faudrait cependant pas qu’une intégration éveille des frustrations ou des tensions entre joueurs. N’oublions pas que les résultats d’une équipe sont autant basé sur son niveau que sur son entente. Il reste bien sûr du temps pour mûrir une décision, mais le climat au sein des cadres de l’équipe n’est absolument pas défavorable à Jojo, bien au contraire. Tous ont à demi mot envie de tenter l’expérience, alors disons que la balle est dans le camp du néo-français.

Joel Embiid en équipe de France, c’est oui pour Rudy Gobert mais a condition que cela soit une plus value à tous les niveaux, notamment à celui du fonctionnement du groupe et de son ambiance. Si cette condition n’est pas remplie, pas question de prendre le risque de faire exploser une équipe pour un talent, aussi grand soit-il. Bon sang, qu’on a hâte de les voir se la donner entre eux sous la tunique bleue, Roudi et Jojo…

Source : BasketNews