Les Grizzlies n’ont plus le droit à l’erreur contre les Lakers. Los Angeles mène 3-2 et si Memphis galère autant, c’est en partie car Dillon Brooks parle beaucoup… mais n’agit pas. Tiens, hier le joueur le plus détesté de Californie a encore parlé, en déclarant qu’il serait ni plus ni moins que le game changer de la série.

Cette série entre les Grizzlies et les Lakers tient pour le moment toutes ses promesses. Les stars répondent présent, on a du trashtalking, du drama et globalement de très bons matchs de basket à se mettre sous la dent. Les Ours sont revenus à 3-2 après le Game 5 et les Lakers ont la possibilité de finir la série chez eux cette nuit, et entre les deux rencontres, selon des propos rapportés par Damichael Cole du Memphis News, Dillon Brooks a encore ouvert sa bouche – en sortie de victoire bien sûr – pour dire à quel point il sera déterminant dans la série.

“Je suis habitué à un certain standing… Un de ces matchs je vais mettre trois ou quatre 3-points et changer la donne.”

Ok c’est noté Dillon, mais on voudrait des actes au lieu d’énièmes paroles car pour le moment ce n’est pas ça du tout. Seulement 10,6 points à 30% au tir et 21% de loin en prenant 7 tirs du parking ? Pas ce qu’on attend d’un ailier en 2023 en Playoffs. Sur les deux victoires de Memphis, Dillon n’a aucun impact offensif en se faisant basher par Anthony Davis tous les quatre matins, et LeBron James passe aussi du bon temps avec celui qui le traitait pourtant de vieux en début de série. Heureusement que Ja Morant et Desmond Bane sont là pour assurer le travail pour qu’ensuite Dillon Brooks aille se pavaner avec la presse. S’il veut avoir un réel impact dans la série ? C’est cette nuit coco, pour sauver les Grizzlies de l’élimination et d’un lynchage sur la place publique après toutes les déclarations faites durant la saison.

Memphis et Dillon Brooks sont face à deux voies possibles. Une victoire avec un bon Brooks et le rendez-vous pour un Game 7 de folie… ou une défaite et tout Twitter qui s’embrase pour l’été. En espérant que cette fois-ci, il ne refuse pas la conférence de presse.