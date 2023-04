Celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Les Knicks de New York face au Heat de Miami…. en demi-finale de Conférence ? Pour de vrai ? Oui madame, oui monsieur. Alors envoyez la preview et sortez les kevlars.

Les Knicks qui sortent les Cavs avec pertes et fracas, étonnant mais finalement pas si illogique. Le Heat qui tape… les Bucks ? 4-1 également ? Allez c’est bon, c’est une caméra cachée non ? Non ? Ah.

On en parlait ce matin même, Bucks et Cavs ont violemment choke sur ce premier tour mais loin de nous l’idée d’enlever à César ce qui lui appartient : le Heat et les Knicks sont en pleine bourre, en pleine confiance. Jalen Brunson et Julius Randle en leaders parfaits et Josh Hart, Manu Quickley, RJ Barrett ou Mitchell Robinson pour jouer les role players de luxe, ça c’est côté Big Apple. Jimmy Butler en mâle giga alpha et Bam Adebayo en lieutenant, Kyle Lowry et Kevin Love en vétérans solides, ça c’est côté South Beach. Cette série ? Un historique très 90’s entre les deux franchises, deux franchises qui sont quoiqu’il arrive sur une saison réussie et qui joueront donc libérées. Un favori ? Peut-être les Knicks, sur le papier, mais méfiez-vous car on sait désormais qu’en 2023 le statut de favori de veut RIEN dire. Pour le reste ? Envoyez l’apéro. Simple, basique.