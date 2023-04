Envoyez les demi-finales de Conférence ! A l’Ouest on connaitra demain ou un peu plus tard qui des Warriors, des Kings, des Grizzlies ou des Lakers rejoindra le dernier carré, mais pour cette première demi les Suns et les Nuggets se feront face, dans un véritable show offensif notamment. Qui de Nikola Jokic ou Devin Booker sortira vainqueur de cette série ? Qui de Jamal Murray ou Kevin Durant portera les siens ? La prono s’est mouillée, et on attend de vous la même chose en commentaires !

GIOVANNI

Oh le bonheur. Bonheur basketballistique que de voir cette série entre les Nuggets et les Suns, cette partition sur laquelle aucune fausse note n’est conviée, cette symphonie tellement douce que l’on pourrait se vêtir d’un trois pièces pour mater ça à la télé. Du basket léché, des pions par centaines et plus, du QI basket, des coachs qui prennent de vrais temps-morts, des MVP… mais arrêtons de nous cacher et partons donc sur un pronostic, parait qu’on est là pour ça. Les Nuggets paraissent sûrs de leurs forces après une régulière assurée et un premier tour tranquille… mais pour moi la force de frappe des Suns est trop puissante. KD et DB c’est trop, CP3 et DA en sus c’est trop, le tout avec un TG qui reste mon joueur préféré dans toute la galaxie basket. Et si NJ, JM et MPJ c’est pas mal non plus, si AG et KCP sont de parfaits RP, pour moi les PS sont la marche de trop pour les DN. Ouais je parle en messages codés depuis deux lignes. Nuggets 2, Suns 4.

NICO

Les Nuggets ont probablement plus de certitudes collectives que les Suns, et possèdent en plus l’avantage du terrain dans la série. Mais j’ai dû mal à miser contre une équipe composée de Kevin Durant et d’un Devin Booker qui joue sans doute le meilleur basket de sa carrière. Sans forcément convaincre face à des Clippers diminués au premier tour, les Suns devraient continuer à monter en puissance derrière leur fantastique duo, qui fera la différence dans les moments chauds. Quand le match est serré et qu’il faut aller chercher des paniers cruciaux sur demi-terrain, je veux KD et Book dans mon équipe, sans manquer de respect à Nikola Jokic et Jamal Murray. La série sera longue, la série sera excitante, on devrait voir du pur basket, mais je mise sur les Suns in six ! Nuggets 2, Suns 4.

ALEX

Comme prévu, Nuggets et Suns vont donc se retrouver pour cette demi-finale de Conférence. D’un côté, une équipe qui a fait ses preuves cette saison avec un collectif bonifié par un double MVP au sommet de son art. De l’autre, des Cactus revanchards en quête du piquant qui avait fait d’eux la belle histoire des Playoffs 2021. Sur le papier, Phoenix a peut-être plus de talent pur mais Denver peut combler avec un roster plus profond et surtout une alchimie de groupe déjà présente, alors que les Suns ont fortement chamboulé leur équipe depuis la trade deadline et l’arrivée de Kevin Durant. Pour ma part, Phoenix ne m’a pas vraiment impressionné sur ce premier tour face aux Clippers. Même sans PG et Kawhi, les Angelinos ont bien failli leur jouer un mauvais tour, et ça sera un autre niveau dans les Rocheuses. Je prends aussi en compte le fait que Monty Williams a bien tiré sur la corde avec le temps de jeu de ses cadres. Je n’aime pas parier contre une paire Kevin Durant – Devin Booker mais je vois quand même Denver passer l’obstacle Phoenix. Nuggets 4, Suns 2.

ARTHUR

C’est pas l’homme qui prend la mer, c’est la mer qui prend l’homme… Tin-tin-TINNNN… Chris Paul essayait déjà d’avoir une bague que Renaud caillassait encore : Kevin Durant lui offrira-t-il son précieux ? Pas cette année. Ni la suivante, du coup. Cette série pue la fin de route pour des Suns qui ont profité des absents pour effacer les Clippers. Devin Booker est en forme, Kevin Durant se règle autour des 30 unités par soir… mais Nikola Jokic a faim. L’heure est venue pour le Serbe d’ajouter à son immense carrière de saison régulière… une nouvelle dimension. Jamal Murray l’y aidera volontiers : match-up gagnée contre Chris Paul, D-Book muselé par Caldwell-Pope, Bruce Brown dans le parfait rôle du type que les Suns envieront aux Nuggets sur l’entièreté de la série. Phoenix a troqué son peu de profondeur d’effectif pour KD ? Le paiement par cash arrive. Nuggets 4, Suns 2.

CLEMENT

Ici, ça n’a toujours pas des masses confiance en Denver pour aller au bout malgré un Nikola Jokic qui pose toujours des codes Wi-Fi en guise de lignes statistiques et un Jamal Murray qui se transforme en Thanos dès que l’odeur des Playoffs se fait sentir. En face, il y a un individu qui s’appelle Kevin Durant et qui n’est pas trop mauvais au basket selon les sources proches du dossier, et surtout, le deuxième meilleur joueur de ces Playoffs (désolé Devin mais Jimmy Butler existe). Au niveau du banc, cela semble un poil plus fourni à Phoenix bien que Denver ait aussi ses armes à faire valoir. Toutefois, l’expérience sera du côté de l’Arizona, les Suns sont officiellement 4èmes, mais officieusement, ils sont bien plus haut vu leur effectif de maboul qui était déjà très lourd avant même l’arrivée de KD. Des Soleils qui vont bien cogner sur le pivot serbe et lui laisser un beau bronzage agricole avec la trace du marcel. Nuggets 2, Suns 4.

AUGUSTE

Enfin un vrai défi pour les Nuggets. Mais un défi qui pourrait être fatal aux Suns. Phoenix qui doit envoyer la grosse machine avec KD et Booker jouant 43 minutes, Chris Paul 39 pour battre les Clippers sans Kawhi et PG… ça ne me rassure pas du tout. Non pas que je ne crois pas à un level-up de leur part, mais simplement qu’à un moment, le corps va craquer. Eh oui, rares sont les grandes séries où un grand joueur ne se blesse malheureusement pas. Je n’irai pas jusqu’à dire qui va lâcher pour mon karma. Et puis j’ai une confiance aveugle à ce que Jokic expose Ayton sur la série et tourne en 28/12/12 de moyenne avec un Murray en feu à ses côtés. Les Nuggets doivent prouver qu’ils ne sont pas juste une équipe de régulière et c’est maintenant que ça se passe. Alors messieurs Booker, Durant, Paul, veuillez laisser la place. On a eu le Suns in 4 en 2021, eh bien je dis Nuggets in 5 en 2023 pour pouvoir dire au revoir avec toute la main. Nuggets 4, Suns 1.

NICO V

Ils sont beaux, ils sont stylés, ils sont forts au basketball. Je parle bien sûr des Suns. L’équipe de Devin Booker et Kevin Durant a toutes les armes théoriques pour rouler jusqu’au titre. Théoriques. Car dans la pratique, les Nuggets ont pas mal d’armes qui peuvent considérablement embêter Phoenix. La plus dangereuse d’entre elles ? Un gros patapouf serbe, qui ne fera que deux crocs de Deandre Ayton. La seconde ? Jamal Murray, attendu en grande forme. Si Denver domine dans la peinture, les espaces vont être ouverts à l’extérieur. Et sans les Mikal Bridges et autres Cam Johnson pour défendre, ça risque d’être bien compliqué de contenir Denver si les gars prennent feu. En gros, un seul crédo pour les Soleils : si l’adversaire en plante 140, il faut en coller 141. Et être performant offensivement sur 4 matchs ? Compliqué aussi. Ce sera serré, mais pas forcément autant que certains le pensent. Nuggets 4, Suns 2.

EDGAR

Phoenix aura (enfin) une équipe au complet en face et la série s’annonce vraiment serrée. Denver, collectivement, paraît légèrement au dessus avec un Jamal Murray en mode Playoffs, définitivement pas le joueur que l’on connait en saison régulière. Pour moi, l’un des principaux enjeux sera la raquette. On a vu une équipe de Phoenix plutôt friable dedans contre les Clippers avec un DeAndre Ayton pas forcément à son avantage, etfFace à Jokic, si les Suns ne s’ajustent pas et ne jouent pas plus dur ça me parait compliqué. Devin Booker est stratosphérique depuis le début des Playoffs et KD préchauffe comme il faut dans une équipe de Phoenix qui même si elle n’a pas brillé contre les Clippers a fait le travail sans trop de difficultés. Je crois que les Suns sont plus solides et plus talentueux que les Nuggets, c’est pourquoi je les vois rallier la finale de conférence. Nuggets 2, Suns 4.