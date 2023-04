Le premier tour des Playoffs est presque entièrement derrière nous. À l’Ouest, la première demi-finale opposera les Nuggets aux Suns. Une série attendue qui s’annonce très offensive avec énormément de joueurs de très grand talents et deux duos en pleine bourre. La jauge de hype est au max !

Confrontations en saison régulière :

Nuggets – Suns : 128-125 OT

– Suns : 128-125 OT Nuggets – Suns : 126 -97

– Suns : 126 -97 Suns – Nuggets : 100 – 93

– Nuggets : 100 – 93 Suns – Nuggets : 119-115

Si l’on se base sur les confrontations de saison régulière entre les Nuggets et les Suns, on s’aperçoit que chacune des deux franchises a remporté ses deux matchs à domicile. Mais tous ont des contextes particuliers. La deuxième victoires de Denver a eu lieu durant la convalescence de Devin Booker, la première rencontre étant celle où D-Book se blesse. Quant aux deux wins de Phoenix, elles se sont produites en fin de saison lorsque les Pépites reposaient leurs cadres et que KD débarquait dans l’Arizona. Difficile donc de de se baser sur les matchs de cette année pour construire un avis pertinent… mais les cinq matchs qu’ont disputés les deux franchises dans ces Playoffs suffisent amplement pour se lécher les babines.

De l’attaque, de l’attaque et encore de l’attaque

Les dynamiques des deux équipes sont, sur le papier, similaires. Deux victoires 4-1 contre des équipes largement à leur portée. Denver contre des petits loups sans défense et Phoenix face à des Clippers sans généraux. On sent toutefois un peu plus de sérénité côté Denver. Les joueurs du Colorado sont peut-être les seuls “favoris” (avec les Sixers ?) à avoir pleinement rassuré sur ce premier tour. Les Bucks sont éliminés, les Celtics ont trainé pour finir les Hawks, les Warriors doivent puiser dans leurs ressources pour freiner Sacramento, les Grizzlies galèrent contre les Lakers…, et même les Cactus ont passé un premier tour en trompe l’œil. Certes, le 4-1 est écrasant, mais les cinq matchs furent disputés, accrochés, et les Clippers sont passés à un Kawhi près de vraiment les titiller. Kevin Durant et Devin Booker ont déjà dû puiser dans les réserves d’énergies avec 43 minutes de moyenne chacun, Chris Paul n’est pas en reste avec ses 39 minutes et Monty Williams n’a pas froid aux yeux en faisant autant jouer deux trentenaires largement sujets aux blessures.

Ce qui ressort surtout des matchs des Suns, c’est cette dépendance aux perfs extraordinaires de Kevin Durant et surtout Devin Booker. Ils sont certes les leaders à suivre et doivent scorer à haute intensité, mais leur demander autant est peut-être excessif. Surtout, les Nuggets ne seront pas aussi cléments que les Clippers en défense. Kentavious Caldwell-Pope aura comme mission l’ex Jenner lover et Aaron Gordon le longiligne ailier-fort. De l’autre côté ? Bon courage pour contenir Nikola Jokic. Deandre Ayton a plus souvent montré son côté soft que tough, et même si à (toute) première vue, le Joker à l’air soft lui aussi, quand il s’agit de mettre des 40/15/15 contre des intérieurs absents, le gars répond plutôt présent. De même pour Jamal Murray, qui sera sûrement gardé par Devin Booker ou Torrey Craig. Mais quand le Canadien active le mode Playoffs, peu importe ce qu’il y a en face, ça Get’s Buckets épicétou.

La série se jouera certainement sur des détails. Si Deandre Ayton pose la manette chez lui pour passer de NBA2K au demi-finales de Playoffs et qu’il a cette agressivité qu’il peut avoir…ponctuellement, ça change tout. Parce que oui, Jokic va lui faire mal, mais il pourra tout de même rendre la pareille en attaque et c’est là qu’on l’attend car on l’a déjà constaté en régulière mais le double-MVP en titre n’est pas un roc défensif malgré ses efforts notables. Attention également, il faudra guetter les blessures, car chez les deux trios phares, c’est monnaie courante. Jamal Murray et Michael Porter Jr ont connu de très longues absences, quant à KD… lui peut se blesser seul à l’échauffement et CP3 a déjà coûté plus d’une série et d’un titre à ses anciennes franchises. Une histoire de cuisse semble-t-il. Pour le moment, les infirmeries sont vides et on espère pour la beauté du jeu que ça va durer.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à Denver dimanche 30 avril, 2h30

Game 2, à Denver mardi 2 mai, 4h

Game 3, à Denver samedi 6 mai, 4h

Game 4, à Denver lundi 8 mai, 2h

Game 5, à Denver mercredi 10 mai, horaire à déterminer*

Game 6, à Denver vendredi 12 avril, horaire à déterminer*

Game 7, à Denver lundi 15 mai, horaire à déterminer*

*Si besoin