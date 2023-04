Désormais aux Mavs, Kyrie Irving est revenu sur son passage à Brooklyn et notamment l’échec du projet Big 3. Pour le meneur, le titre n’était pourtant pas loin en 2021. Selon Uncle Drew, sa blessure dans la série contre Milwaukee a été le tournant.

Ah le monde merveilleux des “What if”, cet univers où il est possible de réécrire le passé en ajoutant une petite variable en plus pour donner une plus belle fin à l’histoire. Et si Shaquille O’Neal et Kobe Bryant ne s’étaient pas pris le chou, combien de titres supplémentaires auraient-ils gagné ? Un petit exemple parmi mille.

Aujourd’hui, c’est Kyrie Irving qui s’y met en parlant des Nets. Mais d’où vient ce moment de nostalgie d’Uncle Drew ? Des Playoffs qui se jouent en ce moment bien sûr ! En réponse à un tweet sur la blessure de Giannis Antetokounmpo contre le Heat, le meneur All-Star a partagé son plus gros regret durant son passage à Brooklyn, sa blessure durant les Playoffs 2021.

One of the most disappointing and painful moments of career. If I don’t get hurt that series, every single one of us on that Brooklyn team/bandwagon would be Champions.

No f***ing doubt about it. Hélà

“L’un des moments les plus décevants et les plus douloureux de ma carrière. Si je ne m’étais pas blessé lors de cette série, chacun d’entre nous serait champion. Il n’y a aucun doute là-dessus.”

Pour ceux qui ont un trou de mémoire, Irving fait ici référence à sa blessure lors du Game 4 des demi-finales de Conférence en 2021 face à ces mêmes Bucks. Alors que Brooklyn menait 2-1 dans la série, Kyrie retombe sur le pied de Giannis et se fait la cheville. On ne le reverra plus dans la série et Milwaukee va l’emporter au bout du suspense dans le match 7, avec l’histoire déjà légendaire du pied de Kevin Durant sur la ligne.

Et si Irving ne s’était pas blessé ce jour-là ? Est-ce que les Nets finissent le boulot contre le Greek Freak avant d’aller taper les Hawks en Finale de Conférence puis les Suns en Finales NBA ? Sur le papier, ils avaient de vrais raisons d’y croire. Atlanta était la belle story de ces Playoffs mais ils semblaient quand même tendres face à Brooklyn. Phoenix aurait été un gros morceau à prendre mais avec un tel trio de stars, les Nets avaient clairement une ouverture pour aller cherche un titre.

Et si cela arrive ? Est-ce que Harden prend la poudre d’escampette ? Est-ce que le Big 3 ne serait pas encore ensemble aujourd’hui avec peut-être même un back-to-back au compteur ? Bref, mille questions et aucune chance d’avoir une réponse sûre à aucune d’entre elles.

Ah le Big 3 de Brooklyn et les regrets, c’est un disque qu’on connaît bien. Plombé par les bobos (mais pas que), le trio Durant-Harden-Irving n’a jamais pu briller sur la durée. Pourtant, le potentiel était tout simplement monstrueux mais le destin en a décidé autrement, c’est la vie.

