Les Nets dans le dur, Steve Nash tire la sonnette d’alarme : « On s’est fait botter les fesses et nous devons faire beaucoup mieux »

Troisième défaite en trois matchs pour les Nets à la maison et ce n’est pas vraiment un scénario qui plaît à Steve Nash. Le coach de Brooklyn espère voir ses troupes se réveiller et vite.

Sixers, Clippers et Grizzlies partagent un point commun ces derniers jours. Tous sont venus visiter le Barclays Center et tous sont repartis avec des jolies photos et une victoire supplémentaire dans la besace. Plutôt étonnant quand on se déplace chez un des favoris au titre et le leader à l’Est (désormais dépassé par Chicago à cause de cette mauvaise série). Perdre contre les Sixers et un Joel Embiid titanesque, pourquoi pas, mais la défaite contre l’équipe C des Clippers avait fait tache, surtout que James Harden et Kevin Durant étaient en tenue pour l’occasion. Accident industriel dira-t-on et les joueurs avaient appelé à une révolte rapide. Vu le spectacle de cette nuit contre Ja Morant et sa bande, c’est pas gagné… Kevin Durant maladroit, James Harden qui disparait au retour des vestiaires, Patty Mills à côté de ses pompes, une défense cata. On connaît des fans qui ont dû grimacer fort devant leurs écrans et la défaite aurait même pu se transformer en naufrage si le banc n’avait pas sauvé les meubles. Une prestation indigne d’un contender et Steve Nash a dû (encore) secouer ses joueurs en conférence de presse d’après-match.

« Notre défense n’a pas été bonne. C’était embarrassant ce soir. On s’est fait botter les fesses et nous devons faire beaucoup mieux pour revenir au niveau auquel nous jouions avant l’interruption. »

3 défaites de rang, le public du Barclays Center qui hue son équipe, la première place à l’Est perdue : on a vu mieux pour attaquer une nouvelle année. Derrière toute cette grisaille il y a au moins une bonne nouvelle puisque Kyrie Irving devrait faire son retour ce mercredi contre les Pacers. De quoi réveiller ses partenaires et réactiver le mode victoire ? On l’espère pour eux mais il ne faudra pas tout miser sur Uncle Drew non plus. On rappelle que mister terre plate ne peut pas jouer les matchs à domicile et Brooklyn a justement deux nouvelles rencontres à la maison juste après son déplacement dans l’Indiana. Si les Pacers ne sont pas la pire des menaces, deux gros morceaux sont au programme sur la dizaine à venir. La réception des Bucks ce vendredi soir avant d’aller rendre visite aux Bulls mercredi prochain. Deux beaux tests pour voir si ces Nets sont capables de redémarrer la machine et de faire taire les critiques. Le Big 3 sait ce qu’il lui reste à faire.

On a cru à un jour sans contre les Clippers mais Brooklyn ne respire pas la sérénité sur ce début d’année. Défaites à domicile, prestations embarrassantes, des titulaires qui ne répondent plus, pas exactement la description d’un favori au titre.