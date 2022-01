C’est officiel, Kyrie Irving démarrera sa saison ce mercredi contre Indiana : les Nets jubilent, le Big 3 est de nouveau réuni !

Cette fois c’est la bonne, Kyrie Irving va enfiler son short pour la première fois de la saison ! L’info est tombée il y a quelques minutes et Uncle Drew devrait faire sa rentrée ce mercredi contre les Pacers !

Quelle étrange saison pour Kyrie Irving ! Écarté par sa propre équipe depuis la reprise à cause de son incapacité à jouer les matchs à domicile, directement dû à son refus de se faire vacciner, le meneur de poche avait finalement vu sa direction changer d’avis à cause de l’hécatombe qui a touché l’effectif peu avant Noël. Pas de bol, Irving n’allait pas tarder à rejoindre ses copains à l’isolement chez Mme Health et Mr Safety Protocol. Un retour de karma diront certains mais une sacrée poisse pour Steve Nash et les siens. Libéré du protocole COVID le 29 décembre, Kyrie avait visiblement deux dates dans le viseur pour sa reprise : le 5 chez les Pacers ou le 12 chez les Bulls (on rappelle qu’il ne peut jouer qu’à l’extérieur). Finalement, la réponse est tombée via Shams Charania de The Athletic et c’est Domantas Sabonis et sa bande qui devront se coltiner le troisième larron de Brooklyn pour la première fois cette saison. On parie que Rick Carlisle n’est pas ravi de cette nouvelle.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving is expected to make his season debut Wednesday on the road against the Indiana Pacers, sources tell @TheAthletic @Stadium. After missing the Nets’ first 35 games of the season, Irving has targeted Wednesday for his return. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 3, 2022

Il aura donc fallu attendre 35 matchs pour finalement voir mister terre plate en uniforme des Nets cette saison. Imaginez un peu : on n’a plus vu Uncle Drew sur un parquet depuis le… 13 juin 2021 et le Game 4 contre les Bucks. L’heure du retour a enfin sonné et on sera curieux de voir la rentrée du All-Star. Quid de sa condition physique ? Comment le réintégrer de la meilleure des façon aux côtés de Kevin Durant et James Harden ? Peut-il nous claquer direct une masterclass histoire de rappeler à tout le monde qui il est ? C’est un retour qui risque en tout cas de faire réagir et on se doute que certains fans attendront Irving au tournant si les prestations ne suivent pas. Après deux défaites contre les Sixers et l’équipe C des Clippers, c’est un renfort qui risque de faire du bien à Brooklyn et on devrait même revoir le Big 3 sur le parquet dès ce mercredi. Pas une mince affaire quand on sait qu’ils n’ont joué que huit matchs ensemble depuis l’arrivée du barbu à Big Apple. Le potentiel est fou et il a déjà fait des gros dégâts (Boston peut en témoigner), reste à voir si les absences à domicile d’Irving ne limiteront pas l’alchimie naissante entre les trois stars. Beaucoup de questions qu’on remet volontiers à plus tard mais l’information principale est là : Kyrie Irving est de retour !

Kyrie Irving qui remet un short et un maillot des Nets, c’est une image qu’on n’avait plus vu depuis la mi-juin et on sera évidemment devant nos écrans mercredi pour voir ce comeback sur les parquets. Les fans de Brooklyn peuvent savourer, le Big 3 local est de nouveau réuni !

