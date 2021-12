Kevin Durant et… Kyrie Irving entrent dans le protocole COVID de la NBA : drapeau blanc, les Nets vont bientôt devoir faire jouer Steve Nash

Allez hop, deux joueurs supplémentaires dans le protocole sanitaire de la NBA. Et pas n’importe qui puisqu’on parle tout simplement de Kevin Durant, que beaucoup placent tout en haut du classement MVP. KD rejoint ainsi James Harden et toute la clique de Brooklyn sur la touche. Kyrie Irving a lui aussi été placé dans le protocole COVID, qui n’a même pas laissé le temps à Uncle Drew de revenir…

Si vous avez toujours rêvé de voir Patty Mills dans le costume de franchise player NBA, c’est le moment de regarder les matchs des Nets. Car comme l’indique Shams Charania de The Athletic, Kevin Durant vient donc d’entrer à son tour dans le protocole sanitaire de la NBA, où se trouvaient déjà… sept autres joueurs de Brooklyn : James Harden, Paul Millsap, James Johnson, Bruce Brown, Jevon Carter, LaMarcus Aldridge, DeAndre’ Bembry. À ça, vous ajoutez la blessure à la cheville de Joe Harris, ainsi qu’un Nicolas Claxton touché au poignet, et vous obtenez une équipe des Nets complètement décimée. On souhaite d’ores et déjà bon courage au coach Steve Nash, qui pensait avoir une armada sous la main à Brooklyn mais qui se retrouve désormais avec une équipe Z. S’il pouvait s’appuyer sur un KD tout simplement énormissime jusqu’ici, il devra se débrouiller avec les moyens du bord pour les matchs à venir, à moins que Durant fasse une Russell Westbrook et sorte du protocole beaucoup plus rapidement que les dix jours habituels avec au moins deux tests négatifs en l’espace de 24 heures. On rappelle juste que l’ami Kevin a déjà eu le COVID par le passé et qu’il est aujourd’hui vacciné. De plus, Durant avait également été placé en quarantaine la saison dernière pour avoir été cas contact, et on se souvient d’ailleurs de cette scène WTF quand il a dû quitter ses copains en plein match face aux Raptors, un match où il était d’ailleurs… remplaçant pour la première fois de sa carrière.

Pour info, les Nets prévoyaient de toute façon de laisser Kevin Durant au repos ce samedi pour le match contre Orlando. Logique on a envie de dire vu le nombre très élevé de minutes que KD accumule en ce moment. Cette Durant-dépendance à Brooklyn et les nombreux forfaits qui frappent aujourd’hui les Nets ont notamment ouvert la porte au retour de Kyrie Irving (non-vacciné), qui vient lui aussi d’être placé dans le protocole COVID avant même d’avoir rejoué le moindre match. Si Durant rate bien dix jours de compétition au final, ça veut dire qu’il ne sera pas dispo pour le choc de Noël face aux Lakers, en plus de manquer les trois matchs qui précèdent le Christmas Day (contre Denver, Washington et à Portland) et celui d’après (contre les Clippers). Un coup d’arrêt dans la campagne exceptionnelle du bonhomme, qui jouait clairement comme le MVP de la NBA ces derniers temps. Car même si Stephen Curry a fait la une avec son record all-time de 3-points, le mois de décembre de KD représente une véritable masterclass jusqu’ici, avec plus de 33 points, 9 rebonds, presque 7 caviars de moyenne et 1,4 contre à 49% au tir, 36% de loin et plus de 94% depuis la ligne des lancers-francs. Tout ça en sept matchs pour six victoires. Juste. Trop. Fort. Alors clairement, si on pouvait éviter que Durant soit sur la touche pendant dix jours, ça nous arrangerait car le mec sublime chaque nuit en ce moment avec son niveau de jeu all-time.

Kyrie Irving et surtout Kevin Durant dans le protocole sanitaire de la NBA, il manquait plus que ça. L’hécatombe se poursuit et touche en plus les meilleurs joueurs de la Grande Ligue, KD rejoignant notamment un certain Giannis Antetokounmpo sur la réserve COVID. Franchement, ça craint là…

Source texte : The Athletic

Nets' Kevin Durant has entered health and safety protocols. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2021