Programme NBA : un Pistons – Rockets dès 18h, si avec ça vous n’êtes pas hypés on ne peut plus rien pour vous

C’est le week-end et comme souvent le week-end, on a droit à des matchs à une heure très accessible pour nous qui sommes nés du mauvais côté de l’Atlantique. Ce samedi, la NBA nous propose un magnifique Pistons – Rockets dès 18h. Merci Adam, vraiment.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021

18h : Pistons – Rockets (sur beIN Sports 2)

Pistons – Rockets (sur beIN Sports 2) 1h : Celtics – Knicks

Celtics – Knicks 1h30 : Nets – Magic

Nets – Magic 1h30 : Raptors – Warriors

Raptors – Warriors 2h : Thunder – Clippers

Thunder – Clippers 3h : Bucks – Cavaliers

Bucks – Cavaliers 3h : Jazz – Wizards (sur beIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Pistons – Rockets (18h) : une équipe sur 13 défaites de suite d’un côté, l’avant-dernier de l’Ouest de l’autre, franchement ça sent le match immanquable. On se moque un peu parce qu’on aime ça, mais croyez-nous qu’on sera devant. Parce qu’un match NBA à 18h, ça ne se rate pas. Même si c’est Pistons – Rockets, même si on est samedi. En plus, avec le COVID tout ça, c’est pas plus mal de rester tranquillement devant son League Pass. Et puis bon, ça va, y’a du Cade Cunningham sur le terrain, la pépite de Detroit qui enchaîne les belles perfs depuis le début du mois de décembre. Cade sur les sept derniers matchs ? C’est 22 points de moyenne, avec plus de 5 rebonds, 4 passes et presque 2 interceptions et 1 contre. Bah oui, il n’a pas été drafté numéro 1 pour rien et avec l’absence de Jerami Grant, il a encore plus les clés. Son « rival » Jalen Green n’est lui toujours pas opérationnel avec les Rockets, mais Houston a d’autres jeunots pas mauvais dans son roster : Alperen Sengun, Jae’Sean Tate, Kenyon Martin Jr., Josh Christopher ou encore la future légende Garrison Mathews, qui vient tranquillement de prendre la place de Danuel House dans l’effectif texan. Bref, on devrait bien s’amuser (ou pas). Dernière petite info blessure à avoir en tête, Christian Wood est incertain pour la rencontre à cause d’un genou douloureux, tandis que Kevin Porter Jr. est toujours out.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Celtics – Knicks, c’est toujours un classique, même si les deux équipes sont loin d’évoluer au niveau de leurs ambitions cette saison. De plus, le COVID fait des siennes au sein de ces deux franchises avec pas mal d’absents de part et d’autre. Cependant, quand on se souvient du match de folie au Madison Square Garden en début de saison, on se dit que ça peut être fun. Et accessoirement, ce sera aussi le retour de Vavane à Boston.

Nets – Magic, avec un Kevin Durant qui reste sur la touche ? Allez, on zappe.

Les Warriors se déplacent chez les Raptors sans… Stephen Curry, Andre Iguodala, Draymond Green, Andrew Wiggins, Otto Porter Jr. et Jordan Poole. Youhou !

Thunder – Clippers, peut-être l’occasion de voir Paul George contre son ancienne équipe et pour la première fois depuis le 6 décembre dernier.

Bucks – Cavs, pas mal cette affiche, juste dommage que les Daims soient décimés…

Le Jazz a perdu contre… les Spurs à la maison la nuit dernière. Quelque chose nous dit que la vengeance sera terrible sur les Wizards.

Pas le programme le plus ouf, faut bien l’avouer. Entre des affiches qui ne font pas forcément rêver et une liste d’absents longue comme le bras, y’a moyen de s’endormir aux alentours de 3h13. Mais comptez sur nous, on sera devant les matchs, comme d’hab.