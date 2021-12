COVID x NBA, vers quoi se dirige-t-on ? On fait le point sur la situation actuelle, et les potentiels scénarios à venir

Ces dernières semaines et plus particulièrement ces derniers jours, les cas de COVID se multiplient dans le monde de la NBA et de plus en plus de joueurs intègrent le protocole sanitaire de la Grande Ligue. Woj et Shams n’arrêtent plus de tweeter avec les mots « health & safety protocols », à tel point que certains se demandent si la saison 2021-22 ne va pas à un moment donné être mise sur pause. Au milieu de ce bordel, on a estimé nécessaire de faire un point global sur la situation actuelle, tout en nous projetant un peu par rapport à la suite.

# Le point sur la situation actuelle

C’est malheureusement la grosse actualité du moment en NBA. On a l’impression que le COVID est partout et les joueurs sont de plus en plus nombreux à être concernés par le protocole sanitaire de la Ligue. Combien exactement ? Si l’on en croit les chiffres d’ESPN datant du vendredi 17 décembre 2021, 84 joueurs sont ou ont été concernés par le protocole cette saison, dont 68 rien que sur le mois de décembre avec une bonne trentaine de joueurs qui s’y trouvent à l’heure de ces lignes. Cette forte accumulation inquiète forcément les instances de la Ligue, et deux matchs ont même dû être reportés récemment suite à une hécatombe chez les Bulls (leur rencontre face aux Pistons le 14 décembre, et face aux Raptors le 16).

Avant que le COVID ne vienne foutre le bordel au sein de la NBA au cours de ce mois de décembre, la saison régulière 2021-22 se déroulait à peu près normalement grâce à la vaccination massive des joueurs NBA (97%). Quelques joueurs étaient certes entrés dans le protocole sanitaire mais aucun autre match n’était sous la menace d’un report et la situation semblait plutôt sous contrôle. Un retour à la normale en quelque sorte, avec des salles pleines et une campagne qui se déroule sans trop de turbulences liées au COVID. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée du nouveau variant Omicron, la baisse d’efficacité des vaccins après six mois (d’où les fortes recommandations de la NBA pour la dose de rappel) et le contexte hivernal dans lequel nous nous trouvons, on a un peu l’impression de revenir en arrière, autant dans la Ligue que dans la société au sens large. Comme un symbole, la salle des Toronto Raptors est aujourd’hui limitée à une capacité de 50% après les nouvelles règles mises en place en Ontario face à la vague COVID actuelle. Autant de données qui nous emmènent vers la question suivante : est-ce que la saison NBA peut être suspendue, juste histoire de laisser passer l’orage surtout avec les fêtes de fin d’année qui arrivent ? Cela nous traverse forcément l’esprit, et aussi celui de Jeff Van Gundy, ancien coach et analyste sur ESPN.

« J’ai vraiment l’impression qu’à un moment donné, notre saison sera mise sur pause. Au vu des prédictions, je ne vois pas comment on pourrait y échapper. »

# Une pause, scénario de derniers recours pour la NBA

Si on comprend le discours de Jeff Van Gundy, n’oublions pas que la saison dernière, la NBA était dans une situation également très tendue. Début 2021, quelques semaines après la reprise, la Ligue avait effectivement dû reporter exactement 30 matchs à cause du COVID. Le vaccin n’était pas encore répandu comme aujourd’hui et la NBA avançait grâce à des protocoles sanitaires très stricts. En coupant son calendrier en deux à l’époque, la Ligue avait pu s’adapter pour finalement permettre à chaque équipe de jouer l’ensemble de ses 72 rencontres. Aujourd’hui, le calendrier est fixe jusqu’au 10 avril 2022 et l’objectif pour Adam Silver ainsi que les proprios des franchises NBA, c’est de réaliser une saison complète de 82 matchs comme prévu avec le moins de rencontres reportées en cours de route, même si le COVID fout le bordel. On connaît évidemment les enjeux financiers qui sont associés à une saison NBA, notamment en matière de droits TV, et on sait aussi que la Ligue veut relever ce nouveau défi COVID.

On an NBA Board of Governors call Friday, there was an overwhelming sentiment among NBA owners to do whatever is necessary to avoid postponements and cancellations this season, sources said. https://t.co/C9LDII4jws — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 18, 2021

Pour cela, et on en a déjà parlé récemment, plusieurs mesures viennent d’être prises. Déjà, le protocole sanitaire a été renforcé notamment en vue des fêtes de fin d’année : plus de tests, on remet les masques, on pousse pour la dose de rappel… bref la NBA fait son possible pour tenter de lutter au mieux contre le virus dans cette période sensible, et d’autres mesures pourraient être prises à l’avenir si nécessaire. Ensuite, comme la Ligue souhaite éviter au maximum les matchs reportés, elle discute actuellement avec l’association des joueurs pour favoriser la signature de remplaçants chez les équipes touchées par le COVID. Le plan ? Le voici. Selon ESPN, une équipe pourra signer un joueur supplémentaire pour dix jours à partir du moment où il y a un cas COVID au sein du groupe (si d’autres conditions de base sont réunies en même temps : quatre joueurs absents au total pour COVID ou blessures, seulement 13 joueurs disponibles). Mais si les cas deviennent multiples (avec cinq absents), l’équipe en question devra signer un joueur en plus pour une dizaine de jours, joueur qui ne comptera pas dans le salary cap ou la luxury tax. Comme ça, y’a moins de risques d’avoir un roster complètement décimé. Pour rappel, il faut huit joueurs minimum pour pouvoir jouer un match NBA. Le plan n’a pas encore été validé pour le moment mais on voit bien que la Ligue n’hésite pas à s’ajuster pour essayer de trouver des solutions dans le but de poursuivre au mieux la saison.

# Des ajustements à faire pour moins pénaliser les équipes ?

Une entrée dans le protocole COVID signifie minimum dix jours d’absence, sauf si un joueur peut justifier de deux tests négatifs en l’espace de 24 heures. Dix jours d’absence, ça peut vite plomber une franchise surtout si le joueur en question représente l’un des piliers de l’équipe. Selon le calendrier, ça peut se traduire par cinq matchs d’absence et quand on voit à quel point les classements sont serrés cette année, la chute peut être rapide. C’est une situation qui peut être particulièrement frustrante si un joueur est vacciné et asymptomatique, et donc théoriquement en condition pour pouvoir jouer un match de basket.

Du coup, comme le mentionne ESPN, certains dirigeants et coachs voudraient que les joueurs asymptomatiques puissent avoir le droit de participer aux rencontres NBA. Voici par exemple ce qu’a déclaré un certain Erik Spoelstra – coach du Heat – récemment sur la question.

« Si vous êtes vacciné et que vous avez eu votre dose de rappel, pourquoi est-ce que vous seriez absent plus longtemps que si vous aviez la grippe ? Si vous cherchez de plus en plus profondément, en multipliant les tests, vous allez probablement trouver. Il faut qu’on trouve une solution. Est-ce que les joueurs ratent des matchs parce qu’ils ont des symptômes ? Ou sont-ils asymptomatiques ? »

On peut comprendre la position d’un entraîneur comme Erik Spoelstra, qui ne veut pas forcément se retrouver avec une équipe bis à cause des protocoles sanitaires qui obligent les joueurs à rester sur la touche même s’ils sont asymptomatiques. Dans les prochaines semaines, les tests vont continuer à se multiplier les jours de match même pour les basketteurs vaccinés (ceux qui n’ont pas encore eu leur dose de rappel) alors préparez-vous, il y aura encore pas mal de joueurs qui vont entrer dans le désormais très connu « health & safety protocols ». Il y a de bonnes chances pour qu’en début de saison, certains d’entre eux aient joué avec le COVID sans le savoir vu qu’il y avait moins de tests qui étaient réalisés. Mais jouer avec le COVID en étant asymptomatique, est-ce que c’est une voie que la NBA envisage de suivre ?

D’après les infos d’ESPN, c’est bien trop tôt pour le moment. La Ligue ne souhaite pas prendre ce chemin à l’instant T et ce pour plusieurs raisons. La première, c’est que les joueurs asymptomatiques peuvent toujours transmettre le virus, et ce malgré le vaccin. La seconde, c’est qu’au niveau de l’image, la NBA n’a pas trop envie d’être perçue comme une organisation qui lâche du lest alors que la pandémie continue de faire des ravages. Du coup, existe-t-il d’autres solutions pour moins pénaliser les équipes ? Jetons un œil rapide à ce qu’il se fait actuellement en NFL. La ligue professionnelle de football américain vient de modifier son protocole sanitaire – en collaboration évidemment avec les experts de santé – pour permettre aux joueurs de revenir plus vite au sein de l’équipe. Si un joueur est vacciné et asymptomatique depuis au moins 24 heures, il peut se faire tester et sortir de sa période d’isolement à partir du moment où il n’est plus contagieux. Est-ce que la NBA peut s’inspirer de ça et ainsi éviter les absences de dix jours ?

Avec un COVID omniprésent en cette fin d’année 2021 et une saison de plus en plus perturbée, la NBA adapte ses protocoles tout en mettant en place de nouvelle dispositions pour tenter de lutter au mieux face au virus et éviter un arrêt potentiel de la campagne, qui n’est pour l’instant pas d’actualité. Mais dans le même temps, de la frustration est en train de se dégager au sein de certaines franchises de la Ligue, privées de plusieurs joueurs pendant une dizaine de jours. Vous l’avez compris, on est devant une situation particulièrement compliquée où la solution parfaite n’existe pas. Une situation où il n’y pas vraiment de roadmap à suivre et où les ajustements se font en cours de route. Wait & see donc…

Source texte : ESPN / USA Today / The Athletic / NFL.com / Miami Herald