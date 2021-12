Klay Thompson reviendra finalement en janvier : le 3 face au Heat, le 9 face aux Cavs ou le 18 face aux Pistons ?

Avant Noël ? Juste après ? Un peu plus tard ? Les spéculations concernant le retour de Klay Thompson animent notre quotidien depuis de nombreuses semaines. La dernière update vient tout juste de tomber, et il faudra finalement attendre l’année 2022 pour revoir le Splash Bro.

Pas de Klay aux alentours de Noël, pas de Klay en 2021 non plus. Comme l’indique Adrian Wojnarowski d’ESPN, le sniper et les Warriors visent plutôt un retour au mois de janvier, tranquille. Et sachant que les Dubs ont toujours voulu que Thompson revienne pour un match à la maison, les dates de retour potentielles se comptent sur les doigts d’une main. Après avoir enchaîné les matchs à domicile en tout début de saison, Golden State est en effet pas mal sur la route pour démarrer l’année 2022. C’est simple, lors des trois premières semaines de janvier, les hommes de Steve Kerr ne jouent que trois fois au Chase Center : le 3 contre le Heat, le 9 face aux Cavs et ensuite le 18 contre les Pistons, un match qui marquera le début de sept rencontres consécutives à la maison. Très logiquement, Klay Thompson refoulera les parquets pour la première fois depuis les Finales NBA 2019 à l’une de ces trois dates. Bien évidemment, on espère tous le revoir enflammer les ficelles dès le 3 car ça fait quand même longtemps qu’on attend son grand retour, mais c’est un scénario peu probable si l’on en croit les sources du Woj. Klay poursuit actuellement sa montée en puissance et visiblement, il lui faut encore plus que deux semaines pour pouvoir revenir dans les meilleures conditions. Cela va donc probablement se jouer entre le 9 et le 18, deux dates que vous pouvez d’ores et déjà entourer sur votre agenda NBA.

D’ici là, Killa Klay va continuer de bosser sa condition physique à base notamment de scrimmages. Pour rappel, Thompson a récemment retrouvé l’équipe A des Warriors après un passage de plusieurs jours du côté de Santa Cruz avec l’équipe de G League affiliée aux Dubs. Cependant, d’après le coach Steve Kerr, il n’est pas impossible que Klay refasse un tour au sein de la réserve au cours des deux semaines à venir. En tout cas, si les « reports » successifs (même si une date précise n’a jamais été donnée) de son retour commencent à vous inquiéter un peu, on vous rassure tout de suite. Comme l’indique Adrian Wojnarowski, la rééducation du sniper est aujourd’hui terminée et ce n’est plus qu’une question de condition physique désormais. Thompson l’avait dit lui-même il y a quelques semaines, il veut revenir en grande forme dès son premier match. Théoriquement, il pourrait déjà être sur les terrains pour reprendre progressivement le rythme mais Klay et les Warriors préfèrent attendre qu’il soit bien bien en jambes afin de favoriser la meilleure réintégration possible. Dans le même temps, les Dubs continuent d’enchaîner tranquillement les victoires, eux qui possèdent toujours le bilan numéro un en NBA avec 23 wins en 28 matchs. Pas de pression donc, Klay peut continuer à bosser dans l’ombre jusqu’à ce qu’il se considère fin prêt.

Rendez-vous au mois de janvier donc, probablement le 9 ou le 18, pour le retour en grâce de l’un des meilleurs shooteurs de tous les temps. Après deux ans et demi sans voir Klay sur les parquets de la NBA, on peut tenir encore un peu, même si on trépigne vraiment d’impatience.

Source texte : ESPN