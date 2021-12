Klay Thompson ne jouera pas avant fin décembre : encore un peu de patience, le Splash Bro n’accompagnera pas la dinde

Nouvelle petite info glissée dans le dossier Klay Thompson, l’arrière des Dubs ne sera apparemment pas de retour avant a minima le 28 décembre prochain. Une source de Shams Charania qui contredit une précédente source de Shams Charania donc, même si une chose est sûre, c’est que l’une des deux sera assurément vérifiée. On débrief.

Zut. Le calendrier de l’Avent pourrait bien durer quelques jours supplémentaires puisque le gros chocolat est loin d’être la plus attendue des surprises en cette fin d’année. Dans les bacs depuis plusieurs semaines, le retour de Klay Thompson a pris une toute autre proportion mercredi dernier, le Splash Bro ayant carrément été rappelé de G League par l’équipe fanion. Ça y est, on s’y dirige tout droit au milieu d’un contexte les pieds dans la semoule. Certes, les Warriors sont premiers de la Conférence Ouest avec 23 victoires pour 5 revers, et Klay n’aura donc pas à forcer le talent pour se réintégrer au roster californien. Mais le nombre de joueurs placés dans le protocole COVID ne cesser d’augmenter, une info qui match mal avec celle relayée par Shams Charania ce jeudi à propos de Thompson : les Warriors ne prévoient effectivement pas de faire redébuter leur quintuple All-Star les 20 et 23 décembre (Kings et Grizzlies). Il ne reviendra pas non plus pour le Christmas Day, ce qui fixe sa potentielle première date de retour au… 28 décembre. Avec l’étau qui se resserre autour d’une Ligue seule face à cette problématique du COVID, on espère pouvoir profiter du sniper avant la Coupe du Monde au Qatar. Imaginez il chope le virus… non on rigole. Mais imaginez quand même.

The Warriors do not plan for Klay Thompson to debut on either Dec. 20 or Dec. 23 home games, sources tell me and @anthonyVslater. Thompson won't come back on Christmas. So earliest possible return would be Dec. 28 — with Thompson ramping up conditioning over next couple weeks. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 16, 2021

Winter is coming, et les flocons seraient bien inspirés de tomber à nouveau sous les projos du Chase Center. Non parce que depuis une semaine, avec la pression due au record, Steph Curry lève le pied et ses rétines perdent la santé. Dans une dizaine de jours, le moment serait ainsi idoine pour que Klay Thompson revienne et glisse un casse-tête supplémentaire aux coachs adverses. Si le Chef traverse sa pire saison statistique au niveau du pourcentage à 3-points – 39,9% restant tout de même plus qu’honorable -, c’est aussi parce que ses vis-à-vis n’ont plus à se soucier du backcourt californien dans son entièreté. No disrespect pour Jordan Poole qui sort jusqu’à présent un superbe exercice (17,9 points à 34% de loin), mais Klay Thompson reste Klay Thompson et devoir s’en charger toute une soirée force un investissement plus conséquent que pour Jojo Poole. On croise donc très fort les doigts en espérant un retour de Bernardo peu de temps après les fiestoches de Noël, et si l’on peut en profiter avec les restes de foie gras, mama !

5 years ago today, Klay Thompson scored 60 POINTS…in 29 minutes…on just 11 dribbles! He held the ball for 90 seconds 🔥🔥 pic.twitter.com/DhkaCBoMAL — Ballislife.com (@Ballislife) December 5, 2021

Hop, on vous remet de petits highlights ci-dessus des 60 points en 29 minutes (wtf) pour clôturer ce papier histoire en rappelant à ceux qui souhaitent que Jordan Poole reste titulaire – malgré le retour de Klay – qu’ils ont tort. Non, ces personnes n’existent effectivement pas, mais si elle existe, qu’elles envoient instantanément un mail à l’auteur de cet article et ça partira sur un grand rendez-vous dans un hangar à -2°C.