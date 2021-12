Programme NBA : seulement 4 matchs à se mettre sous la dent, mais le duel Kevin Durant – Joel Embiid suffit pour nous hyper

Ce jeudi soir sera bien différent des lendemains de Mercredi Panzani habituels. Car si le nombre de matchs devait s’élever à cinq, il faudra finalement se contenter de quatre rencontres seulement après le report du Raptors – Bulls à cause du COVID. Cependant, un intéressant Nets – Sixers débutera à 1h30, c’est déjà ça.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

1h : Pacers – Pistons

1h30 : Nets – Sixers (sur beIN Sports 1)

2h : Rockets – Knicks

3h : Suns – Wizards

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Nets – Sixers (1h30) : Kevin Durant est actuellement en feu. C’est l’homme à tout faire des Nets, encore plus avec l’absence de James Harden et des autres joueurs placés dans le protocole COVID. Le duel au scoring avec Joel Embiid promet d’atteindre de beaux chiffres au Barclays Center. Les Sixers tenteront de sortir vivants de leur mois de décembre compliqué, car composé quasiment que de gros adversaires. Avec le programme allégé de ce soir, Jojo et KD vont devoir assurer le show et ils en sont largement capables. Les Sixers voudront rebondir après deux défaites contre le Heat de Miami et les Grizzlies de Memphis, qui a vu Philadelphie chuter vers un bilan de 15-14 cette saison. Les Brooklyn Nets, quant à eux, continuent leur séjour à domicile, après une rencontre gagnée 131-129 en prolongation contre les Raptors de Toronto. Ils sont toujours tout en haut de la Conférence Est et ce malgré des absents de taille.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Knicks s’éloignent de plus en plus d’une place qualificative en play-in, une victoire est donc urgente contre les Rockets, l’un des derniers de la Conférence Ouest mais qui tournent pas trop mal en ce moment.

Les Suns continuent la mission rouleau compresseur malgré l’absence de Devin Booker, ils collent toujours les Warriors au classement et pourraient égaliser leur bilan.

Trafic très faible sur le League Pass avec un pic d’excitation prévu à 1h30. Pour une fois, le choix du match à ne pas manquer sera assez simple.