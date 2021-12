Victime d’un pneumothorax, C.J. McCollum est sur la voie de la guérison : la « rouetourne » commence enfin à tourner pour Cijay

Qu’il est compliqué le début de saison des Blazers, et C.J. McCollum n’échappe pas au signe indien qui frappe dans l’Oregon. La semaine dernière, la franchise annonçait que son arrière souffrait d’un pneumothorax et qu’il serait absent pour une durée indéterminée. Une blessure assez sérieuse mais les premiers examens sont positifs pour Cijay, alléluia !

D’après le dicton, le beau temps viendrait après la pluie et même s’il ne va pas encore sortir bronzer sous le soleil, C.J. McCollum aperçoit un peu de ciel bleu après quelques semaines bien maussades. Rappelez-vous, il y a quelques jours, une tuile de plus tombait sur le fidèle employé de l’Oregon avec un pneumothorax (poumon droit). Une blessure assez problématique comme nous l’expliquait alors le Docteur Q entre deux consultations. Le temps de récupération varie en fonction du patient et de la gravité mais comme peu d’informations avaient fuité, on ne pouvait que souhaiter à Cijay un bon rétablissement. Mais hier, la franchise de Portland a annoncé sur son site que les résultats des premiers examens du pote de Dame étaient encourageants, et C.J. McCollum sera réévalué dans une semaine pour faire un nouveau bilan sur sa guérison. Le nùmero tres de Portland ne reviendra sans doute pas sur les terrains tout de suite mais son poumon est sur la bonne voie et c’est déjà une bonne chose.

Quand les médecins lui ont annoncé la nouvelle, le fidèle horloger de Rip City a dû lâcher un petit sourire et c’est sans doute l’un des premiers de sa saison. Dans cet exercice 2021-22, C.J. McCollum a joué 24 matchs pour des moyennes de 20,6 pions, 4,1 rebonds et 4,5 offrandes, des statistiques honorables mais en dessous des standards établis ces dernières saisons. Autre exemple de son début d’exercice galère : ses 42,4% de réussite au shoot, correspondant au ratio le plus bas depuis sa saison rookie en 2013-14 où il avait profité de bouts de matchs pour shooter à 41,6%. Au-delà des chiffres, l’esprit de Cijay devait sûrement être embrumé par toutes les rumeurs de trades qui ont circulé dans l’Oregon, mais également l’éviction du manager général Neil Olshey, et l’arrivée d’un nouveau coach. Avec tout ça, vous obtenez un énorme chamboulement pour C.J. McCollum, comme il l’avait confié à Jason Quick de The Athletic avant sa blessure.

« C’est différent de tout ce que j’ai vécu en raison des circonstances. C’est la première fois de ma carrière où nous perdons tout notre staff, où nous faisons appel à un nouvel entraîneur, à un nouveau staff, où le GM a été licencié au milieu de la saison… tout cela vous affecte sur le terrain. Mais il n’y a pas d’excuses. Je ne suis pas venu ici pour vous dire « il y a beaucoup de problèmes »… même si c’est le cas. Il y a des problèmes tous les jours. »

Des bouleversements côté basket donc mais aussi dans sa vie perso avec l’arrivée prochaine d’un mini Cijay en plein climat de COVID. Forcément, cette naissance doit le préoccuper mais on ne doute pas qu’elle lui réchauffera aussi le cœur en cette période délicate. Mais en attendant d’aller acheter une poussette, C.J. McCollum continue sa guérison et on espère qu’elle restera dans la bonne voie.

Source Texte : Portland Trail Blazers, The Athletic, Chris Haynes.