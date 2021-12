Draymond Green, plus gros fournisseur de caviars pour Stephen Curry à 3-points : ce record, c’est aussi un peu celui de Dédé

Draymond Green et Stephen Curry jouent ensemble depuis 10 ans et au cours de cette décennie, Steph n’a dû se passer de Dray que 28 matchs. Le duo a été principal contributeur de l’une des plus grandes dynasties de l’histoire de la NBA et plus récemment d’une page importante de l’histoire de la NBA, lorsque Chef Curry s’est hissé au sommet du classement all-time des plus grands snipers. Sans surprise, l’ailier fort a été un acteur majeur dans cet accomplissement non seulement par ses écrans mais aussi en étant celui qui a délivré le plus de passes au meneur, avec 479 caviars aboutissant à un tir primé, soit 16% de ses 2 977 filoches derrière l’arc.

Au sommet de la liste des joueurs qui ont le plus nourri Steph en ballon dans la réalisation de son record, on ne retrouve pas son Splash Brother (129) mais bel et bien Draymond Green avec 4 fois plus de passes que son coéquipier actuellement proche d’un retour avec 479 offrandes. Celui qui est le plus souvent qualifié de l’âme des Warriors est arrivé en Californie trois ans après la sélection du double MVP, en 2012. Depuis lors, les deux joueurs ont exécuté le pick-and-roll avec brio. Au micro de Ron Kroichik du San Francisco Chronicle, l’aboyeur explique cette alchimie sur écran avec simplicité : « J’ai joué à Michigan State, c’est notre spécialité », et Stephen Curry en est bien content. C’est d’ailleurs Dray qui a encore exécuté l’écran parfait pour aider Baby Face à égaliser le record à trois points de Ray Allen au Madison Square Garden en sortie de screen. Les deux coéquipiers se trouvent les yeux fermés et, selon PBPStats, Draymond Green a été à l’origine de 110 des 3-points de Curry la saison dernière contre 24 passes décisives d’Andrew Wiggins pour le sniper par exemple. Dans la ligue, aucun autre joueur n’a même atteint 90 assists pour un coéquipier derrière l’arc. La tendance s’est encore renforcée cette saison puisque le duo s’est connecté sur 40 tirs à 3-points et seuls Julius Randle et Evan Fournier font mieux avec 41 échanges.

Avec le départ de plusieurs éléments depuis leurs années de dominance dans la deuxième moitié des 2010’s, les deux vétérans portent l’équipe en duo et le plus souvent lorsque l’un d’eux est hors du terrain pour blessures ou repos, l’indice d’efficacité (plus/minus offensif – plus/minus défensif) en subit de sérieux troubles en passant au négatif (cf. tableau). Ces deux dernières années, leur absences ont même plongé Golden State dans une triste période de disette et ils voulaient inverser la tendance cette année. Il semblerait que les dispositions prises par le binôme sont en train de porter leurs fruits car les Warriors côtoient de nouveau les sommets de la ligue et cela est d’autant plus impressionnant quand Draymond Green révèle à Melissa Rohlin de FOX Sports qu’il n’aurait jamais cru devenir ami avec Stephen Curry un jour « tellement ils sont opposés ». À ce propos, en quittant le MSG avec un nouveau record all-time sous le bras, Steph n’avait pas que des shoots et un beau discours dans sa boite à malices. Baby Face s’est assuré que ses coéquipiers quittent le match avec un petit souvenir en plus. Il a en effet offert à Draymond Green et Andre Iguodala – 2è de la liste des meilleurs passeurs pour Chef Curry à 3-points avec 168 passes – des montres Rolex gravées en guise de remerciement pour l’avoir aidé à en arriver là. Le triple champion de la NBA offrira également une montre à son collègue Klay Thompson (4è du classement), dont il regrettait l’absence en conférence de presse d’après match, une fois que les Dubs seront de retour en Californie.

Most Assists on Curry Threes. KD is third! pic.twitter.com/gUvmOEFgDW — Ballislife.com (@Ballislife) December 15, 2021



Le record de Steph devrait continuer de grimper un peu ces prochaines années, d’autant que ces deux-là semblent désormais inséparables. Alors quand il faudra leur dédier une statue à l’extérieur du Chase Center, il faudra peut-être songer à représenter Draymond en train de servir Curry sur un plateau derrière la ligne.

Sources texte : PBS Stats, Statmuse, San Francisco Chronicle, Fox Sports, The Draymond Green Show