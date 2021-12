Luka Doncic n’aurait pas apprécié les méthodes de Rick Carlisle : je t’aime, moi non plus… mais genre vraiment plus du tout

Rick Carlisle a passé treize années sur le banc de Dallas et si l’aventure s’est brutalement arrêtée cet été, c’est notamment à cause d’une relation compliquée avec Luka Doncic. Manque de communication, manque de tact… le coach et son prodige se sont éloignés au fil du temps et le divorce était visiblement inévitable.

Rick Carlisle et Luka Doncic, le duo avait de l’allure sur le papier et on se disait que le coach allait encore tisser des liens avec un génie originaire du Vieux Continent comme c’était le cas avec Dirk Nowitzki. Oui mais non car le caractère de Luka ne matchait visiblement pas avec celui de Rick. Il faut dire que le coach champion NBA 2011 n’est pas du genre à tenir sa langue dans sa poche et ce n’est pas Salah Mejri (qui possédait des liens forts avec Doncic depuis le Real) qui vous dira le contraire. Luka et Rick ont deux tempéraments de feu et forcément sur le long terme ça fait des étincelles. D’après Tim MacMahon, qui suit les Mavs pour ESPN, les premières tensions entre les deux sont apparues à cause du traitement réservé par le coach à Dennis Smith Jr. – neuvième choix de la Draft 2017 – qui était alors le meilleur pote du Slovène, pyjama party et 2k toute la nuit toi-même tu sais. Luka n’aurait pas apprécié que Rick Carlisle fasse tout pour foutre le boxon dans leur bromance et envoyer le petit Dennis loin du Texas. En effet, Carlisle voulait Donovan Mitchell à la Draft 2017 plutôt que DSJ, sur qui il n’a jamais vraiment compté (Smith Jr. a été transféré en janvier 2019 aux Knicks dans le trade de Kristaps Porzingis). Ce serait l’une des prémices de cette relation plus que tendue. Tim MacMahon révèle aussi que d’autres employés de la franchise se sentaient également pris de haut par Rickou. Un comportement qui ne plaisait pas au petit Slovène d’après un joueur des Mavs en 2018-19, resté anonyme pour éviter la Vendetta de Carlisle.

On imagine alors la scène d’un coach tyran qui se lâche sur certains joueurs et le personnel mais qui épargne Luka Doncic. Il est vrai que Coach Carlisle a toujours complimenté sa star sauf que visiblement, cette stratégie n’a pas fonctionné et le fossé entre les deux hommes n’a cessé de se creuser. Trop de non-dits, trop de méfiance et surtout un manque de communication d’un côté comme de l’autre. Résultat au final : l’aventure de Rick Carlisle s’est terminée alors qu’il lui restait deux années de contrat. Après le départ du manager général Donnie Nelson, c’est Carlisle qui a fait ses valises. Mark Cuban n’était plus très chaud pour continuer l’aventure avec Rick, et ce dernier a finalement décidé de bouger pour relever un nouveau défi chez les Pacers. Côté Mavs, le téléphone d’un ancien de la maison a commencé à sonner et Jason Kidd est venu prendre la place libre sur le banc. En contraste avec Carlisle, l’ancien assistant de King James est venu avec l’objectif de créer un vrai collectif qui communique, et J-Kidd n’hésite pas non plus à remonter les bretelles de son franchise player quand il l’estime nécessaire. Tout n’est pas rose non plus avec un bilan de 14 victoires pour 14 défaites aujourd’hui et une septième place à l’Ouest, mais l’atmosphère semble s’être apaisée au Texas et ce n’est pas un Kristaps Porzingis retrouvé qui vous dira le contraire.

« Si vous ne vous amusez pas, alors il est difficile de jouer et de tout donner […] Cette année, j’ai l’impression que nous avons ce type d’environnement. »

La relation Doncic – Carlisle commençait visiblement à peser sur toute la franchise. Même s’il possédait les clés des Mavericks, le prodige slovène n’était pas fan des méthodes de son ancien entraîneur. Et en fin de compte, l’aventure de Rick dans le Texas a dû toucher à sa fin.

Source Texte : ESPN, Jared Sandler.