Pour The Athletic, d’anciens NBAers se sont exprimés sur la Ligue actuelle : Kevin Durant meilleur joueur et Stephen Curry comme chouchou, ça se tient non ?

Si comme nous vous kiffez les sondages, un nouveau vient tout juste de sortir sur le site de The Athletic et quelque chose nous dit qu’il devrait vous plaire. Il y a quelques semaines, des joueurs NBA à la retraite ont donné leur avis sur la Ligue version 2021-22 et les résultats viennent juste d’être publiés. Allez, on analyse tout ça.

Juste pour info, 118 joueurs à la retraite et membres de la National Basketball Retired Players Association ont pris part à ce sondage réalisé par The Athletic avant le début de la saison 2021-22. L’identité des votants est rarement communiquée mais certains ont quand même accepté de révéler leur nom à côté de leurs différents votes. Dans le lot, on a notamment des mecs comme Harvey Catchings, Brian Scalabrine, Richie Guerin, Michael Cooper, Detlef Schrempf ou encore Cedric Ceballos, Pas la liste la plus prestigieuse – on le concède (même s’il y a la légende The White Mamba !) – mais ce n’est pas pour autant que de véritables légendes NBA n’ont pas participé au jeu. On imagine qu’elles ont surtout voulu rester anonymes pour éviter de créer des polémiques pouvant perturber leur petite retraite. Bref, maintenant que vous connaissez les petits détails de ce sondage, place aux résultats. Et la question qui pèse le plus, c’est évidemment celle concernant le meilleur joueur de la NBA actuelle. Le favori des votants ? Kevin Durant, qui récolte 44,2% des voix devant LeBron James (31,6%). Giannis Antetokounmpo, pourtant champion NBA et MVP des Finales en titre, n’est que troisième avec 13,6% des votes. Le Top 5 est ensuite complété par Stephen Curry (3,5%) et les deux pivots Joel Embiid / Nikola Jokic, qui récoltent chacun 1,8%. Visiblement, y’a peu d’amour pour le Joker malgré son titre de MVP l’an passé. Mais quand on voit ses perfs exceptionnelles cette saison, il ne fait aucun doute qu’il mérite le Top 5 les yeux fermés.

Kevin Durant n’est pas seulement considéré comme le meilleur joueur du monde par les anciens, il est aussi considéré comme le joueur le plus clutch. « À qui donnez-vous la balle pour un dernier tir ? » : hop, 48,9% pour KD, qui devance Stephen Curry (33,2%) dans cette catégorie. Décidément, Durant a la cote. Mais il y a une question où Steph prend le dessus sur son ancien copain et rival numéro 1 dans la course au MVP 2021-22. « Quel joueur actuel vous fait le plus kiffer » : là, Curry est number one avec 32,7% des votes, loin devant Kevin (16,8%) et LeBron (11,1%). En même temps, regarder Steph jouer au basket, c’est une expérience à part et on ne connaît pas beaucoup de joueurs qui sont plus excitants à voir dans la NBA actuelle que le nouveau recordman du 3-points. Autre question sur laquelle on s’est arrêtés, celle concernant le meilleur joueur de la Ligue dans cinq ans. C’est toujours intéressant de se projeter, et les anciens ont voté Giannis Antetokounmpo en masse, lui qui récolte 28,2% devant le phénomène Don’t Know (20,2%) qui affole les compteurs aujourd’hui, et Luka Doncic (16,4%). Pour certains, le Freak est déjà le meilleur joueur du monde actuellement et sachant qu’il vient d’avoir seulement 27 ans, y’a moyen qu’il soit toujours au sommet en 2026, avec genre trois bagues de champion NBA au doigt. Enfin, The Athletic a profité de l’occasion pour demander aux anciens ce qu’ils pensaient de la NBA actuelle, autant en terme de niveau que de style. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les vieux cons ne sont pas si nombreux et le discours « c’était mieux avant » n’est pas forcément dominant. L’omniprésence du shoot à 3-points est par exemple considéré comme un aspect très positif pour 34,7% des votants (30,5% voient cependant cela comme un aspect légèrement négatif). Et si 31,4% considèrent la qualité de jeu dans la NBA actuelle comme un peu moins bonne par rapport à celle au moment de leur carrière, 18,6% pensent qu’elle est un peu meilleure, 12,7% qui votent « largement meilleure » et 14,4% qui ont répondu « Similaire ». Cependant, les anciens gardent leur fierté et quand il a fallu répondre à la question de l’adaptation au jeu actuel, souvent considéré comme plus soft, ils sont très nombreux à penser qu’ils auraient eu plus de succès aujourd’hui que dans leur temps : 40,6% ont coché la case « beaucoup plus de succès », et 30,5% ont coché « un peu plus de succès ».

Voilà voilà, vous en faites ce que vous voulez de ces résultats. Mais au moins, vous savez ce que pensent certains anciens sur la NBA actuelle. Une étude bien intéressante donc même si on aurait évidemment préféré avoir plus d’éléments sur l’identité des votants.

Source texte : The Athletic