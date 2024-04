Sixers et Knicks se retrouvent en début de soirée (19h) pour le Game 4 de la série. Joel Embiid avait su relancer les siens à domicile lors du dernier match, les copains de Jalen Brunson sauront-ils faire chuter le Process sur ses terres ?

Le contexte

Après avoir fait le plein à domicile, les Knicks ont chuté lors du Game 3 à Philadelphie, la faute à un Joel Embiid extraordinaire et auteur de 50 points pour porter les siens. Pour autant, New York est loin d’avoir démérité et peut croire en ses chances lors de ce Game 4. Une victoire au Wells Fargo Center ouvrirait en grand les portes des demi pour la franchise de Big Apple avant un Game 5 au Madison Square Garden. Il faudra pour cela réussir à calmer Jojo et les Knicks ne sont toujours pas certains de pouvoir compter sur Mitchell Robinson, blessé après la grosse faute d’Embiid lors du dernier match.

Le joueur à suivre : Joel Embiid

Difficile de choisir un autre bonhomme que Joel Embiid dans ce match. Le MVP en titre serre toujours les dents mais, malgré la douleur, il parvient à dominer à l’intérieur. En trois matchs, il tourne pour le moment à quasiment 38 points de moyenne dans la série. Pas dégueu pour quelqu’un qui n’est même pas à 100% de ses capacités. Peut-il garder ce niveau malgré les bobos ? Philly en aurait bien besoin pour rester en vie.

La grosse question : quel visage pour Jalen Brunson ?

Excellent lors du dernier match avec 39 points et 13 passes décisives, Jalen Brunson a véritablement lancé ses Playoffs. Considérablement gêné par le plan défensif mis en place par Nick Nurse sur les deux premiers matchs, le meneur All-Star a su montrer son meilleur niveau. Ironiquement, cela a coïncidé avec une défaite, alors que New York avait gagné les deux premières manches. Il aura néanmoins fallu un Joel Embiid légendaire pour empêcher Brunson d’aller chercher le 3-0. Et pas dit que Jojo sera capable d’en planter 50 tous les soirs dans son état..

Facteur X : les role players et l’adresse à 3-points des Sixers

Derrière la paire Embiid – Maxey, c’est toujours un peu l’inconnu du côté de Philly. Tobias Harris passe pour le moment totalement à côté de ses Playoffs et il faut donc trouver des gars pour soutenir les leaders. Lors du Game 3, ce sont Kelly Oubre Jr. et Cam Payne qui sont montés au créneau, avec des Kyle Lowry ou Nico Batum pour effectuer les petites taches utiles. Autre élément important : l’adresse à 3-points. Les Sixers ont en effet dépassé les 50% depuis le parking lors du Game 3. Bien mieux qu’aux deux premiers matchs où ils tournaient davantage autour des 33%. Avec un Jojo dominant à l’intérieur, Philly doit savoir sanctionner de loin pour faire la différence.