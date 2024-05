Ça y est, les balles de ping pong ont rendu leur verdict ! La NBA Draft Loterie, qui détermine chaque année l’ordre des équipes qui sélectionneront les prospects sur les choix 1 à 14, vient d’être remportée par les… Atlanta Hawks. Si vous avez raté la petite cérémonie de ce dimanche soir, voici sans plus attendre le classement du Top 14 (et ça n’a rien à voir avec du rugby).

NBA Draft Loterie 2024 : l’ordre du Top 14

Atlanta Hawks Washington Wizards Houston Rockets San Antonio Spurs Detroit Pistons Charlotte Hornets Portland Trail Blazers San Antonio Spurs Memphis Grizzlies Utah Jazz Chicago Bulls Oklahoma City Thunder Sacramento Kings Portland Trail Blazers

Maintenant que les franchises NBA sont fixées sur leur place à la prochaine Draft, elles vont pouvoir réfléchir plus intensément aux prospects qu’elles envisagent de choisir. Pour ça, les dirigeants ont un bon mois et demi devant eux. Rendez-vous le 26 et 27 juin prochain pour la grande cérémonie de la Draft.

Le tableau récap de la Lottery de la Draft 2024 ! pic.twitter.com/bRqBW5Xcsg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2024