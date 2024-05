C’était le giga évènement de la soirée : la Lottery de la Draft 2024, qui devait décider qui des pires équipes de 2023-24 repartirait avec le premier choix de la Draft à venir. Et cette année, ce fut un ÉNORME braquage.

Mark Tatum est venu, il a vu, et il a annoncé. Et il a annoncé… que les Hawks d’Atlanta auraient le first pick de Draft cette année, alors que la franchise georgienne n’avait que 3% de chances de gratter ce fameux first pick. Si vous êtes fans des Hawks, il est l’heure de jouer au loto.

Chaque franchise avait envoyé son plus beau représentant, Keegan Murray, Scoot Henderson ou encore Bilal Coulibaly arboraient un beau sourire, puis ce sourire s’est transformé en seum pour certains, alors que côté Hawks on se pourlèche les babines à l’idée de drafter en 1, peut-être bien drafter… Français, même si la première réaction d’Alexandre Sarr ne fut pas forcément son plus beau sourire…

Au rayon des infos importantes de cette Lottery ? Les Spurs qui mettent une belle carotte aux Raptors et les Pistons qui descendent bien bas, cheh, fallait jouer au basket ces trois (dix) dernières saisons.

Petite révolution donc, puisque ce n’est pas à proprement parler une équipe qui tankait qui récupère le first oick de la Draft 2024. A voir désormais ce que le front office des Hawks décidera d’en faire, mais ces Hawks sont officiellement les grands gagnants de la soirée !