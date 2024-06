NBA DRAFT 2024 : LE REPLAY DU LIVE !

Nous avons vécu une nuit tout simplement historique. 4 Français au premier tour de la NBA Draft 2024. Un exploit unique, qu’on a partagé tous ensemble sur Twitch, en live. Vous n’avez pas pu assister à ce moment magnifique ? Pas de souci, le replay est disponible !

Que dire, si ce n’est que nous avons assisté à l’un des plus grands moments du basket français ? Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr, Tidjane Salaün, Pacôme Dadiet. 4 joueurs français ont été appelés par Adam Silver en cette chaude nuit d’été. À la rédaction de TrashTalk, partagés entre les articles qui s’enchaînent et les news qui tombent, tout le monde a kiffé à fond, devant le live de la triplette magique Bibi – Alex – Simon. Et ça, on ne peut pas le garder pour les privilégiés et autres courageux qui ont veillé jusqu’au bout de la nuit. Le replay du grand live de la Draft NBA 2024, c’est par ici !